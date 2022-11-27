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Son dakika: Galatasaray'da çifte hedef Cenk Özkaçar ve Samet Akaydın! Dünya Kupası'ndaki Victor Nelsson için en az 20-25 milyon Euro...

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#Galatasaray#Cenk Özkaçar#Samet Akaydın
Son dakika: Galatasarayda çifte hedef Cenk Özkaçar ve Samet Akaydın Dünya Kupasındaki Victor Nelsson için en az 20-25 milyon Euro...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Nelsson’un ayrılma ihtimali üzerine sarı kırmızılı ekipte planlar değişti. Victor Nelsson’u en az 20-25 milyon Euro bonservis bedeli ile bırakmayı planlayan Galatasaray’ın planları tutarsa hem Cenk Özkaçar hem de Samet Akaydın kadroya katılacak.

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Kadrosuna ara transferde yerli stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray’da Cenk Özkaçar ve Samet Akaydın isimleri üzerinde duruluyordu. İki isimden birini ocak ayında transfer etmesi beklenen sarı kırmızılılarda Victor Nelsson’un ayrılık ihtimali planları değiştirdi. Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan Nelsson’un “Sevilla’ya gitmediğim için pişman olmadığımı söyleyemem” demesi, Sevilla başta Avrupa’dan birçok talibi olması sarı kırmızılı ekibin şimdiden B planı yapmasına neden oldu.

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ADANA DEMİRSPOR’LA İLİŞKİLERE GÜVENİLİYOR

Sarı kırmızılılar Danimarkalı stoperin Avrupa’ya transferini göz önünde bulundurup hem Samet hem de Cenk’i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Zira Nelsson’un ocak ayı ya da en geç yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Danimarkalı oyuncuyu en az 20- 25 milyon Euro bonservis bedeli ile bırakmayı planlayan Galatasaray’ın planları tutarsa hem Cenk Özkaçar hem de Samet Akaydın kadroya katılacak ve stoper hattı sağlama alınacak. Samet için Adana Demirspor ile masaya oturulurken, iki kulüp arasındaki sıcak ilişkilere güveniliyor.

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LYON’UN TAVRINA GÖRE FORMÜL ÜRETiLECEK

Kiralık gittiği La Liga ekibi Valencia’da bu sezon sadece 2 maçta forma giyen ve teknik direktör Gennaro Gattuso’nun şans vermediği 19 yaşındaki milli futbolcu Cenk Özkaçar için bonservis sahibi Olympique Lyon ile masaya oturulacak. Sol stoper olan Cenk’i bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Lyon’un tavrı ve taleplerine göre transfer formülünü netleştirecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Cenk Özkaçar#Samet Akaydın

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