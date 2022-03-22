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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe rest çekti! Kulüpler Birliği toplantısına hakem operasyonu damga vurdu

#Kulüpler Birliği#Galatasaray#Fenerbahçe
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe rest çekti Kulüpler Birliği toplantısına hakem operasyonu damga vurdu
Ali Naci Küçük

Burak Elmas toplantıda ‘Kulüpler Birliği’nden çıkarız’ dedi, Ali Koç destek verdi. Elmas, “Prestijimizi emanet ediyoruz. Ama adımızı kullanarak yapılan işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunulmuyor” dedi. Koç ise “Kulüpler Birliği’nden çıkmayı ciddi ciddi düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

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Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısı gergin bir havada geçti. Galatasaray Başkanı burak Elmas, toplantıya sert çıkışı ile damga vurdu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan da destek gelirken, iki başkan ‘Çıkarız’ restini çekti.

Hafta içinde katıldığı bir programda “Hakem operasyonu bize sorulmadan yapıldı; görevine son verilen 13 hakemle en ufak bir ilgimiz yok” sözleri ile yankı yaratan Galatasaray Başkanı Elmas dün açıkça rest çekti.

İşte yapılan toplantıdaki sözlere dair tüm detaylar:

"FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN HABERİ YOK"

Burak Elmas, “Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin önemli parçalarıyız” ifadelerini kullandı. Ardından sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği açıklanan hakem listesi ile ilgili sözlerine devam eden Elmas, “Biz kendi prestijimizi bu birliğe emanet ediyoruz. Ama Kulüpler Birliği adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor. Hakem operasyonu yapılıyor, bize soran yok? G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir’in haberi olmadan hazırlanan listeyi hangi kulüpler hazırladı, bize söyleyin. Biz de bilelim. Çıkın açıklayın” dedi.

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FENERBAHÇE'DEN DESTEK

Galatasaray Başkanı burak Elmas’ın bu sözlerine destek, sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’tan geldi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, hakemlerle ilgili olarak alınan karara dair burak Elmas’ın tepkisinin haklı olduğunu vurguladı.

“Burak Elmas’ın sözlerinin tamamına katılıyorum. Kendisi haklı” ifadelerini kullanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ardından da “Biz de Fenerbahçe olarak Kulüpler Birliği’nden çıkmayı ciddi ciddi düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Bu konuda ilerleyen günlerde gelişmeler yaşanabileceği bildirildi.

BURAK ELMAS’TAN SERT ELEŞTiRi: YAYIN iHALESi DE SONUCA ULAŞMAZ

Burak Elmas’ın sözlerine Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Nur Çebi’den yanıt gelmedi. Elmas yayın ihalesiyle ilgili de “Kulüpler Birliği olarak bizim gücümüzü kimsenin böyle kullanmasına izin vermeyeceğim. Hakem operasyonunda olduğu gibi yayın ihalesinde de bizim ağırlığımız gerektiği gibi kullanılamıyor. İhale de bu gidişle istediğimiz sonuca ulaşmayacak. Biz bütün kulüpler adına kendimizi ortaya atıyoruz ama işini götüren götürüyor, TFF üstünde baskı bile oluşturamıyorsunuz” dedi.

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