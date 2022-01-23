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Son Dakika: Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti! Çevik kuvvet devreye girdi ve...

#Galatasaray#Trabzonspor#Taraftar

Galatasaray, Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilirken; maçın son dakikalarında tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, protestolarını maçın ardından da devam ettirse de bu kez devreye çevik kuvvet girdi.

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Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan dev maçta bordo-mavili takım müthiş bir geri dönüşle galibiyete ulaşırken, sarı-kırmızılı taraftarların hem takıma hem de başkan Burak Elmas ve yönetimine tepkisi devam etti.

Derbi mücadelesinin ilk yarısında Galatasaray, rakibine hem oyun hem de skor olarak üstünlük kurdu. 31. dakikada Cicaldau'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı bu sonuçla tamamladı.

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BÜYÜK HATAYI VISCA AFFETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise konuk Trabzonspor daha etkiliydi. Bordo-mavililer, baskısının sonucunda 84. dakikada Bakasetas'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Galibiyeti getiren imza ise yeni transfer Edin Visca'dan geldi.

Maçın 90. dakikasında Galatasaray'da Taylan Antalyalı, ceza sahasında yakın bir bölgede kritik bir pas hatası yaptı. Topu kapan Visca, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi ve maçı kazanan taraf, 2-1'lik skorla bordo-mavililer oldu.

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Son Dakika: Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...

GERİ DÖNÜŞ SONRASI PROTESTOLAR BAŞLADI

Büyük hata sonrası yenen golün ardından Galatasaraylı taraftarlar, takımı ve yönetimi protesto etmeye başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, başta Taylan Antalyalı olmak üzere birçok futbolcuyu protesto ederken "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" ve "Koskoca kulübü rezil ettiniz" tezahüratlarını yaptı.

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"YÖNETİM İSTİFA"

Protestolarını sürdüren taraftarlar, başkan Burak Elmas ve yönetimine de sert tepki gösterdi. "Yönetim istifa, koskoca kulübü rezil ettiniz" tezahüratlarını yapan taraftarlar, eski teknik direktör Fatih Terim lehine de bağırarak tepkilerini dile getirdi.

PROTOKOL TRİBÜNÜ ÖNÜNE ÇEVİK KUVVET TAKVİYESİ

Protestolarını maçın ardından da devam ettiren Galatasaray taraftarı, protokol tribünün önüne giderek yönetime tepkilerini göstermek istese de çevik kuvvetin engeliyle karşılaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünün çıkışına gidip yönetimi protesto etmesine karşın çevik kuvvet bölgenin çıkına barikat kurdu ve taraftarın yaklaşmasını engelledi.

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Taraftarlar; "Yönetim istifa", "Futbolcular gelecek hesap verecek", "Sami Yen hakkını size helal etmiyor" tezahüratlarını yaptı.

Son Dakika: Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...

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#Galatasaray#Trabzonspor#Taraftar

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