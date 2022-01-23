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Galatasaray 1 - 2 Trabzonspor (Maç özeti ve goller)

#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Galatasaray 1 - 2 Trabzonspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı uzun süre 1-0 önde götüren sarı-kırmızılılar, maçın son 6 dakikasında yenen gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray - Trabzonspor maçından fotoğraflar...Galatasaray - Trabzonspor maçından fotoğraflar...
Galatasaray - Trabzonspor maçından fotoğraflar...

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Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u NEF Stadı'nda konuk etti.

Ligde üst üste 3 maçtır mağlup olan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında uzun süre önde olmasına karşın son 6 dakikada yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın golü, 31. dakikada penaltıdan Cicaldau'nun ayağından geldi. Lider Trabzonspor'a galibiyeti, 84. dakikada Bakasetas ve 90. dakikada Visca'nın golleri getirdi.

Galatasaray bu yenilgiyle, son 12 maçta sadece 1 galibiyete sahip olmuş oldu...

Ligdeki üst üste 4. yenilgisini alan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkarak lider Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Boey’in kullandığı taç atışında topu alan Halil 2 rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Uğurcan topa hakim oldu.
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını verdiği sırada Denswil tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cicaldau, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
39. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berkan Kutlu’da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo’ya çarpan top direkt kaleye yöneldi. Kontrpiyede kalan Uğurcan buna karşın son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

 

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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