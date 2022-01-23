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Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma! Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...

#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig 23. hafta derbisinde hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar tartışma yarattı. Birbirine benzer iki pozisyonda farklı kararlar veren Karaoğlan'a Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

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Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği penaltı kararları tartışma yarattı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 22’nci haftasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olduğu müsabakanın ilk 11’ine göre, Trabzonspor karşılaşmasının 11’inde 5 değişiklik yaptı.

İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt ve Morutan’ı kesen İspanyol teknik adam, bu oyuncuların yerine Fatih Öztürk, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç’a ilk 11’de görev verdi.

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TRABZONSPOR’DA 2 İSİM DEĞİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 22’nci haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında 2 ismi değiştirdi.

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Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine yeni transfer Puchacz ve Nwakaeme karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmada dakikalar 14'ü gösterirken Galatasaray cephesi penaltı bekledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında Emre Kılınç topa hareketlendi ancak yerde kaldı. Milli futbolcu, Nwakaeme'nin kendisine müdahalede bulunduğunu ve pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti.

Galatasaray cephesi pozisyona uzun süre itiraz etti. VAR’dan pozisyonun izlenmesini bekleyen hakem Atilla Karaoğlan, herhangi bir faul olmadığını işaret etti ve pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, hakemin bu kararına tepki gösterse de oyun kaldığı yerden devam etti.

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VAR BU KEZ UYARDI, PENALTI KARARI ÇIKTI

30. dakikasında ise hakem Atilla Karaoğlan Galatasaray lehine bu kez penaltı noktasını gösterdi.

Topla birlikte ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi ve Denswill’i sarı kartla cezalandırdı. Topun başına geçen Cicaldau penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

TARAFTARDAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

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Galatasaraylı taraftarlar, birbirine çok benzeyen iki pozisyonda farklı kararlar veren hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

Sosyal medyadan tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyonun da penaltı olması gerektiğini savundu.

Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...

Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...

MAÇ KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç, kar yağışı altında oynandı. İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, kritik maçı da etkilerken, Nef Stadyumu zemininde maçı etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmadı.

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen Nef Stadyumu tribünlerinde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

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SELAHATTİN BEYAZIT ANILDI

Hayata veda eden Galatasaray’ın efsane başkalarından Selahattin Beyazıt, Trabzonspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı futbolcular ısınma öncesinde, “Selahattin Beyazıt - Başımız sağ olsun” yazılı pankartla sahaya çıktı.

Ayrıca, Selahattin Beyazıt ve A Milli Takım ile Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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