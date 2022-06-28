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Savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ve sol bek Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan Galatasaray, kanat forvet transferinde de önemli bir adım attı. Sarı kırmızılılar, Norveç’in Bodo-Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı.

ÖNCE MENAJERİYLE ANLAŞTILAR

Sarı kırmızılı yöneticiler, FIFA kuralları gereği kontratının bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple transfer görüşmesi yapma hakkını elde eden Solbakken’in menajeriyle temas kurup teklifini yaptı. Galatasaray’ın ortaya koyduğu proje ile Solbakken hakkındaki düşünceleri beğenen menajer, önerilen yıllık ücreti de kabul etti ve taraflar anlaşma sağladı.

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PAZARLIK MASASINDA KOZ OLDU

Menajerin ardından Ola Solbakken de teklife olumlu yanıt verince taraflar ocak ayı için el sıkıştı. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcudan aldıkları bu ‘Evet’ cevabını, transferi bir an önce gerçekleştirmek adına koz olarak kullanıyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, her ne kadar 6 ay sonra bedavaya gelebilecek olsa da futbolcuyu makul bir ücret karşılığında hemen almak.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Bodo-Glimt’e 6 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için 600 bin Euro teklif sunup cevap bekleyen sarı kırmızılılar, bu transferi 700- 800 bin Euro civarında bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Norveç Milli Takımı’nda da oynayan 23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ola Solbakken’in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

UĞUR MELEKE: NEREDEYSE MOURINHO'YU KOVDURUYORDU

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, Galatasaray'ın olası Solbakken transferini değerlendirdi. İşte Meleke'nin bugünkü ilgili yazısı:

Moneyball filmini seyretmişsinizdir. Doğru arama-tarama ile doğru matematikle çok ucuza mâl edilen oyunculardan nasıl maksimum verim alınabileceğin anlatan bir hikâye. İşte Bodo/Glimt böyle bir kulüp. Son yıllarda Hauge gibi, Zinckernagel gibi, Berg ve Botheim gibi birçok yıldızı keşfedip büyük liglere gönderdiler. Solbakken de aynı metodolojinin güzel bir ürünü.

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ROMA’YA 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Henüz 22 yaşında. Hem süratli hem de yetenekli bir kanat oyuncusu. Bodo’nun geçtiğimiz sezon Roma’yı sürklase ettiği maçın yıldızıydı. Roma’ya karşı 3 maçta 3 gol attı. Hem Calafiori’ye hem Ibanez’e çok güçlük çıkardı. Hatta Mourinho’nun da 6-1 sonrası topun ağzına gelmesinde başrol oynayanlardandı.

Galatasaray eğer 22 yaşında, Norveç A Milli Takım oyuncusu, geçen sezon Avrupa’da çok iyi iş yapmış bu kanat oyuncusunu transfer edebilirse bence önemli bir başarı olur. Ancak Türk takımlarının Solbakken’leri almak kadar Bodo/Glimt’in stratejisini anlamaya ve taklit etmeye ihtiyacı var bence.

MERT MÜLDÜR OLMADI, TEK ŞARE ONUR BULUT

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İtalya Serie A’da yer alan Sassuolo Kulübü’nün, milli futbolcu Mert Müldür’ün bonservisi için 8 milyon Euro istemesi ve kiralamaya da yanaşmaması, Galatasaray’ı sağ bek arayışında alternatifsiz bıraktı. Bu mevkiye yerli futbolcu almayı planlayan sarı kırmızılıların önünde Kayserisporlu Onur Bulut’tan başka seçenek kalmadı.

YENİDEN PAZARLIK YAPACAK

Galatasaray yönetimi, geride bıraktığımız sezonun parlayan isimleri arasında yer alan Onur için Kayserispor’la yeniden masaya oturarak bonservis için pazarlık yapacak. Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro değer biçerken, Galatasaray bu rakamı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyor.

BOCHUM ALTYAPISINDA YETİŞTİ

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Almanya’da Bochum altyapısından yetişen Onur Bulut, Almanya’da bu takımın yanı sıra Freiburg ve Braunschweig formaları giydikten sonra 2019’da Alanyaspor’a geldi. Burada 2 sezon forma giydikten sonra geçen yıl bedelsiz olarak Kayserispor’a giden Onur, 41 maçta oynarken, 1 gol attı ve 8 asist yaptı.