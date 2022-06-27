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Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına mesaj: "Herkesi görmek istiyoruz"

#Galatasaray#Okan Buruk#Futbol
Galatasarayda Okan Buruktan futbolcularına mesaj: Herkesi görmek istiyoruz

Okan Buruk, ilk idman öncesi futbolcularına net mesajlar verdi. Tüm futbolcuların kendilerini yüzde yüz hazırlamaları gerektiği uyarısında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü, “Tek hedefimiz şampiyonluk” dedi.

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Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki ilk antrenman öncesi takıma seslendi. İşte genç teknik adamın sözleri:

‘KENDiNi HAZIRLAMIŞ TAKIM iSTiYORUM’

“Şunun altını yeniden çizmek istiyorum; Burada yeni bir yönetim var. Yeni bir başkan ve yeni bir teknik direktör var. Yüzde yüz kendisini hazırlamış bir oyuncu grubu istiyorum”

‘TEK HEDEF ŞAMPiYONLUK’

“Hepinizin yüzde yüzü vereceğine çok inanıyorum. Bizim hedefimiz sizin asıl performansınızı çıkartmak. Bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz.”

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‘FARKLI BiR SEZON BAŞLIYOR’

“Avrupa’nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa’da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak. Burada da önümüzdeki 4 ay boyunca en iyisini yapacağız. Hepinizin burada bu formaya yakışacak şekilde davranacağınızı çok iyi biliyorum”

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‘BENiM iÇiN HEYECAN VERİCİ’

Okan Buruk, antrenmanın başlamasından sonra ise kulüp televizyonuna konuştu. Buruk, “Bu çimlerin üzerine yeniden çıkmak benim için çok heyecan verici. Bir yandan da çok fazla işimiz var. Sabah başlayıp akşama kadar süren yoğun bir tempomuz var” dedi.

‘KENDiMi HATIRLIYORUM’

Genç futbolcular için konuşan sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü, “Genç oyuncuları görmek bana büyük heyecan veriyor. Bir yandan kendimi hatırlıyorum. Onlar için çok değerli. Bizim zamanımızda bu kadar kişi A Takım’a çıkmamıştı. Onları görmek istiyoruz” diye konuştu.

‘HERKESi GÖRMEK iSTiYORUZ’ 

Takımdaki her futbolcuyu görmek istediklerini söyleyen Buruk, “Onların yeteneklerini ve kimin ne yapacağını görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Futbol

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