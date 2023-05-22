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Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi’nin bonservisini almak için harekete geçti! İşte Arjantinli için yapılan teklif

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi’nin bonservisini almak için harekete geçti İşte Arjantinli için yapılan teklif
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

Sarı kırmızılı yönetim Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. Attığı gollerle takımı sırtlayan Mauro İcardi’nin bonservisini almak için tüm şartları zorlama kararı alan Galatasaray yönetimi, gerektiğinde rakamı 8 milyon Euro’ya dek çıkaracak. Arjantinli futbolcuya da yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret ve bonusların yer aldığı 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.

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G.Saray yönetimi, ligde 19 gol 7 asist üreterek takımı sırtlayan Mauro İcardi’nin bonservisini alabilmek için çalışmalara başladı. Yönetimin daveti üzerine, her fırsatta kalmak istediğini dile getiren Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino cuma akşamı İstanbul’a geldi. Pino, Sivasspor karşılaşmasını Nef Stadyumu’nda izledi.

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MENAJERİ YÖNETİME BİLGİ VERDİ

Maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir araya gelen Elio Pino, Mauro İcardi’nin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain Kulübü yetkilileriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Sarı kırmızılı kulübün, Ankaragücü’nü de mağlup edip şampiyonluğunu resmen ilan etmesi durumunda Fransız kulübü PSG ile masaya oturacağı belirtildi.

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OKAN BURUK KALMASINI ÇOK İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin Pino ile yaptığı görüşmelerin ışığında PSG’ye 7 milyon Euro’luk resmi teklif yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, İcardi’nin kalmasını çok istediği, bu nedenle şartların zorlanacağı, rakamın 8 milyon Euro’ya çıkarılabileceği gelen haberler arasında... PSG Kulübü ikna edilirse daha sonra Arjantinli oyuncu ile masaya oturulacak.

PSG BU YIL 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarı kırmızılılar, İcardi’ye 4.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulunacak. Üç yıllık kontratta başarı bonusları da yer alacak. İcardi kabul ederse hiç vakit kaybetmeden imzalar atılacak. İcardii’nin bu sezonki ücreti 6 milyon 750 bin Euro ancak bunun sadece 750 bin Euro’luk kısmını G.Saray ödedi. Oyuncuyu bedelsiz kiralayan PSG maaşın 6 milyon Euro’luk kısmını da üstlendi.

2. GOLDE iMKANSIZI BAŞARDI

Sivasspor maçında attığı 2 golle Galatasaray’a galibiyeti getiren Mauro İcardi’nin ikinci golde adeta imkansızı başardığı rakamlarla ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş beİN Sports tarafından yayınlanan istatistiklerde, İcardi’nin Sivas maçında kaydettiği ikinci golün xG’si 0.02 olarak açıklandı. Bu da, o noktadan atılan 100 kafa vuruşunun sadece yüzde 2’sinin golle sonuçlandığı anlamına geliyor.

TORREiRA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

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G.Saray’ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira Sivasspor karşısında büyük beğeni toplarken istatistikleri de başarısını ortaya koydu. Topla 89 kez buluşan yıldız oyuncu 72’de 65’le yüzde 90 gibi yüksek bir isabet oranı yakaladı. Üç uzun pastan ikisinde isabet sağlayan Torreira girdiği 18 ikili mücadelenin 11’ini kazandı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

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