Galatasaray - Sivasspor maçına Mauro Icardi damgası! 'Hayalet golcü! Kerem ile ortaklığının başlangıcı...'

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanan Sarı-kırmızılı takım, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde Fenerbahçe maçından önce şampiyonluğunu ilan edecek.

ICARDI, JARDEL'İ GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının 63. dakikadaki ikinci golünü atan isim de oldu ve Galatasaray'ın son 6 golüne imza attı. Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ve geride bırakan ilk yabancı oyuncu oldu.

İstanbulspor karşısında 2 kez ağları havalandıran Icardi, enry Onyekuru'dan (Ocak 2019) bu yana üst üste iki Süper Lig maçında 2+ gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Böylece Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor.

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: TORREIRA İYİ OLUNCA GALATASARAY MAÇLARI 11'E 11 OYNAMIYOR

Galatasaray’da Zaniolo’nun cezalı olması fazla etki etmedi ama Sivasspor’da Murat Paluli, Ziya, Goutas, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad ve Yatabare’nin olmaması büyük sıkıntı yarattı. Galatasaray’da futbolcular ile taraftarların oluşturduğu sinerji ilk 10 dakika Sivas’ı adeta sahasına hapsetti. Kerem çok istekli başladı. Oliveira iyiydi. Nitekim Kerem’in çevre kontrolündeki başarısı sonrası İcardi’ye attığı pas ilk golü getirdi. Galatasaray ilk yarının tamamında 3. bölgede baskı kurdu. Başarılı derinlemesine paslar attı ve kanatları çok efektif kullandı. İcardi, ceza sahası içinde kendisini savunan futbolcular için tam bir kâbus! Hayalet gibi, bir anda yok olup bir anda bitiveriyor.

SON ÜÇ MAÇIN KOPYASIYDI

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İlk yarı Galatasaray yakaladığı hızlı ataklarda geçiş oyununda da başarılıydı. Kerem kanattan ziyade İcardi’ye yakın oynadı. Bu ikilinin uyumu iyiydi. Galatasaray her oyuncusuyla takım halinde iyi gözüktü ama Oliveira, Kerem, Torreira ve İcardi ilk yarı itibari ile öne çıkan oyunculardı. İlk 45 dakikada final paslarındaki başarı oranı düşük olması skorun 1-0’da kalmasında önemli sebepti. Son üç maçın kopyasını oynayan Galatasaray rakibe pozisyon vermedi. Baskı kurdu. Torreira Galatasaray için kilit oyuncu. Formu ve formsuzluğu önemli etken. Topla oynamadaki yüzde 71’e 29, isabetli pastaki 259’a 78, rakip yarı sahada isabetli pasta 107’ye 27’lik üstünlük ve rakip ceza alanında 11 kez topla buluşma ilk yarının özetiydi aslında.

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HAYALET GOLCÜ iCARDi

İkinci yarıya Sivas iki değişiklikle başladı. Galatasaray ise iyi oyundan ziyade kazanma odaklı anlayışla sahadaydı. Sarı kırmızılıların maç kazanma arzusu ve hırsı son maçlar itibariyle strese yol açıyor. Bu da bazı futbolcuların haddinden fazla itirazcı olmasına yol açıyor.

İkinci golü bulup rahatlamak çabasında olan Galatasaray, kimsenin beklemediği bir anda Boey’nin ortasında ‘hayalet golcü’ İcardi’nin bir anda bitiverip kafayı vurması ve kaleci Ali Şaşal’ın hata yapmasıyla aradığını buldu. Bu maçta Sivas’ın gücü yoktu. Galatasaray’da ise kazanma hırsının yol açtığı stres çoktu. Sarı kırmızılılarda İcardi ve Torreira iyi olunca skor ve galibiyetler de geliyor. 2 hatta 3 kişilik oynayan Torreira olduğu sürece Galatasaray maçları, rakipleriyle 11’e 11 oynamıyor.

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KAPTAN MUSLERA’YI KIZDIRDILAR

Bu arada ilk yarıda Torreira’ya verdiği bir pas sonrası kendisini protesto eden taraftarlara reaksiyon gösteren Muslera’nın maçtan sonra direkt içeri koşup sahadaki kutlamalara katılmaması gecenin bir başka önemli detayı oldu.

UĞUR MELEKE: HER ŞEY ICARDI'NİN OLAĞANÜSTÜ ASİSTİYLE BAŞLADI

Galatasaray artık 23’üncü şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon her hattıyla istikrarlı bir Galatasaray izledik, bence şampiyonluğu da sonuna kadar hak ettiler. Yılın en iyi teknik direktörü, en iyi yabancı ve yerli stoperleri, en iyi ön liberosu ve en iyi santrforu Galatasaraylı. Ancak tüm bu iyiler içinde bir tanesine ekstra parantez açmak lazım: Ligin kader belirleyicisi İcardi’ye...

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SEZONUN EN KRiTiK KIRILMA ANI

Bundan 6 ay önce, 12 Kasım 2022 akşamı Galatasaray, Başakşehir’e konuk olduğunda iki takımın puanları eşitti. Galatasaray o müsabakayı kaybetse lider Fenerbahçe’nin 5 puan gerisinde haftayı beşinci basamakta tamamlayacaktı. Sarı kırmızılılar maçı şov yaparak 7 golle kazandı, liderle farkı 2 puana indirdi, üstelik Başakşehir, Adana Demir ve Konya’nın da üstünde kaldı. Bu sezonun birçok kırılma anı vardır muhakkak. Ama en kritiklerinden birisi de o geceydi bence.

O gecenin yedi farklı sükseli skoru dışında bir başka çarpıcı detayı da belki de sezonun en güzel hareketine ev sahipliği yapmış olmasıydı. Maçın 59’uncu dakikasında kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki İcardi, arkasındaki Kerem’e öyle bir asist yaptı ki, 20-30 yıl sonra belki de bu sezondan hatırlayacağımız tek kare o olacak. İcardi’nin Kerem’e yaptığı o asist bence Galatasaray’ın şampiyonluğunun da anahtarı oldu:

BENCiLLiK ORTADAN KALKTI

1- O asistten sonra Galatasaray’da kolektif oyun zirve yaptı. Bir daha hiç kimse kolay kolay bencilce davranmadı. Daha birkaç yıl önce 100 milyonluk bir adam olan İcardi’nin Galatasaray’da net bir takım oyuncusu görüntüsü vermesi, bence herkesi az ya da çok etkiledi.

BiRBiRLERiNE 7 ASiST YAPTILAR

2- Dün 13’te İcardi’nin golünde asisti yapan Kerem... 32’de İcardi yine bomboş bir pozisyonda Kerem’e attırmaya çalıştı golü. İki oyuncunun bu sezon birbirlerine yaptıkları asist toplamı yedi. İcardi altı ay önceki o asistiyle Kerem’e de dokundu bence bir miktar.

BAMBAŞKA BiR SEViYE

3- 63’te Boey’nin ikinci gol öncesi neredeyse 40 metreden gönderdiği şandel ortanın Diagne’ye, Seferovic’e, Mohamed’e ya da Falcao’ya yapıldığını hayal edin. Mauro İcardi bambaşka bir seviye gerçekten.