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Galatasaray-Sivasspor maçında Mauro Icardi damgası! Tam 23 yıl sonra başardı, seriyi sürdürdü

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Galatasaray-Sivasspor maçında Mauro Icardi damgası Tam 23 yıl sonra başardı, seriyi sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 20:42

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray-Sivasspor maçına Mauro Icardi'nin performansı damga vurdu.

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Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 35. hafta maçında Mauro Icardi'nin performansı dikkat çekti.

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OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları İstanbulspor maçının 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk; sağ bekte Leo Dubois’nın yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey’a görev verdi.

Galatasaray’da kırmızı kart cezası olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

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ICARDI YİNE SAHNE ALDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının ligde attığı son 5 gole imza atmış oldu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 63. dakikada ikinci golünü atan isim oldu ve son 6 gole imza attı.

Galatasaray-Sivasspor maçında Mauro Icardi damgası Tam 23 yıl sonra başardı, seriyi sürdürdü

MARIO JARDEL'İ GEÇTİ

Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ve geride bırakan ilk yabancı oyuncu oldu.

İKİŞER İKİŞER SAYIYOR

İstanbulspor karşısında 2 kez ağları havalandıran Icardi, enry Onyekuru'dan (Ocak 2019) bu yana üst üste iki Süper Lig maçında 2+ gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

19 GOL, 7 ASİST

Böylece Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor.

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

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