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Galatasaray 2-0 Sivasspor (Maçın özeti)

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#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig
Galatasaray 2-0 Sivasspor (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 21:16

Galatasaray, Süper Lig'in 35.haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçerken asisti yapan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Devreye 1-0 üstün giren Galatasaray'da Mauro Icardi bir kez daha sahne aldı.

Arjantinli yıldız, 63. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ŞAMPİYON OLABİLİR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 79'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

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EVİNDEKİ SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle ligde 17. iç saha maçını oynadı ve yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evinde Süper Lig’de oynadığı son 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar sahasında sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Kerem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi’nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

30. dakikada ceza sahası dışından Rashica’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Samba Camara, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin Yalçın, Hakan, Gradel, N'Jie, Caicedo.

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#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig

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