Galatasaray'da Fernando Muslera kafaları karıştırdı! Direkt soyunma odasına gitti...

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Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluk yarışında büyük bir rol üstlenen Muslera’nın, Sivas maçındaki davranışları soru işaretleri uyandırdı. Arjantinli file bekçi, İcardi’nin 2. golünden sonra sevinmezken, maç sonunda doğruca soyunma odasına gitti, takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın karşısına çıkmadı. Muslera’nın maç içinde Torreira’ya verdiği bir hatalı pas sonrası tribünlerden gelen tepkilere kızdığı ve bu nedenle de moralinin bozuk olduğu ifade edildi.

BURUK: MUSLERA KALACAK

Bu arada Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, “Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız” dedi.