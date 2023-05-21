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Galatasaray'da Fernando Muslera kafaları karıştırdı! Direkt soyunma odasına gitti...

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Sivasspor
Galatasarayda Fernando Muslera kafaları karıştırdı Direkt soyunma odasına gitti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, maç bitimi doğruca soyunma odasına gitti. İcardi’nin attığı ikinci golde sevinmeyen, maç sonu takım arkadaşlarıyla tribünlere gitmeyen tecrübeli kalecinin taraftarların tepkisine kızdığı ileri sürüldü.

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Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluk yarışında büyük bir rol üstlenen Muslera’nın, Sivas maçındaki davranışları soru işaretleri uyandırdı. Arjantinli file bekçi, İcardi’nin 2. golünden sonra sevinmezken, maç sonunda doğruca soyunma odasına gitti, takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın karşısına çıkmadı. Muslera’nın maç içinde Torreira’ya verdiği bir hatalı pas sonrası tribünlerden gelen tepkilere kızdığı ve bu nedenle de moralinin bozuk olduğu ifade edildi.

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BURUK: MUSLERA KALACAK

Bu arada Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, “Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız” dedi.

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Sivasspor

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