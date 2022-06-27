Son dakika: Galatasaray'dan şimdi de Anderson Talisca çalımı! "Sırtımda taşır getiririm" demişti... Eyüpspor'dan sürpriz açıklama...

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü.

Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau’nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Anderson Talisca’yı listesine aldı.

Orta sahaya kreatif ve asist, gol katkısı verebilecek oyuncu almanın şart olduğu görüşünde birleşen yönetim, bu hafta Brezilyalı futbolcunun transferi için çalışmalara başlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN’DA HER SEZON İÇİN 8 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.

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Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Al Nassr Kulübü’ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan sarı kırmızılılar bunun anında, “Anderson Talisca’nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim” teklifini yapacak.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİN MADDİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı kırmızılılar, yılda net 6.5 milyon Euro alan Talisca için Al Nassr’a, “Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım” teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.

JORGE JESUS'UN ÖZELLİKLE İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Talisca için görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un istediği yıldız için Fenerbahçe temaslarını hızlandırmıştı. Haberde deneyimli teknik adamın eski öğrencisini özellikle istediği ifade edilmişti.

AHMET NUR ÇEBİ: SIRTIMDA TAŞIRIR GETİRİRİM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edilen Anderson Talisca'yla ilgili sorulan soruya yanıt vermişti.

Çebi, "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin." demişti.

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EYÜPSPOR'DAN SÜRPRİZ TALISCA AÇIKLAMASI

Eyüpspor Kulübü, Anderson Talisca'yla ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevaplamıştı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, ''Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler.'' ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN 2016-17 SEZONUNDAKİ LİG ŞAMPİYONLUĞUNUN KAHRAMANIYDI

Al Nassr’dan olumlu sinyal alınması durumunda Talisca ile masaya oturulacak ve halen takımda en fazla para alan futbolcu olan Fernando Muslera’nın aldığı 2.5 milyon Euro ile 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından, 750 bin Euro ise sponsorlardan temin edilmesi amaçlanıyor. 2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayan Talisca, ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti. Brezilyalı, ikinci sezonunda ise 47 karşılaşmada 20 gol atıp 8 asist yaptı. Benfica, Talisca’yı Beşiktaş’ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou FC’ye kiralamış ve 2019’da da 19.2 milyon Euro’ya bonservisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021’de 8 milyon Euro’ya Al Nassr’a sattı.