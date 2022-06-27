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Son dakika: Galatasaray'da kanada Ola Solbakken alınacak! Görüşmeler başladı | Transfer haberi

#Galatasaray#Ola Solbakken#Transfer
Son dakika: Galatasarayda kanada Ola Solbakken alınacak Görüşmeler başladı | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

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23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

Kulübü ile olan sözleşmesi ocak 2023’te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. G.Saray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro’luk bütçe belirledi.

Erden Timur temaslarını sıklaştıracak · Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken’i Okan Buruk’un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

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#Galatasaray#Ola Solbakken#Transfer

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