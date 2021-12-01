Son dakika: Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan flaş açıklamalar! 'Koridorda kayıt yapan gözlemci yakaladık'

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

Göreve geleni 6 ay oldu ama bana 5-6 yıl gibi geldi. Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. Yaptığımız transferlerden son derece memnunum. Bazı oyuncularımız takıma çok çabuk uyum gösterdi. Ortak hedef doğrultusunda birlikte yürüyoruz. Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8’lere çıkabilirim.

GEDSON FERNANDES'İN BİZE OLAN İLGİSİ ORTADA

Daha transfer dönemi açılmadı. Gedson Fernandes'e ilgimizi Benfica kulübü biliyor. Gedson’un bize olan ilgisi de ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında detaylı görüşmeleri ve gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur. Takip ettiğimiz Türk ve yabancı oyuncular var. Potansiyeli olan isimlere bakıyoruz yine. Genç gelecek vadeden oyuncular almak istiyoruz. Son durak olarak transfer edilen futbolcuların kulüplere getirdiği maddi yük ortada. Biz buna izin vermeyeceğiz.

"ŞU ANDA GELEN BİR TEKLİF YOK"

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Kur artışının etkisi sadece devre arası transferine değil tüm harcamalara etkisi olacak. Ciddi anlamda yük getirdi. Pandemi döneminde spor sektörü az destek almış şektör olmuş olabilir. Bu ciddi bir konu. Kurduğumuz genç kadrodan çok memnunum. Popüler olmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın zarar etmemesi adına çalışıyoruz. Sınırsız kaynağımız olmadığına göre tabii ki kur artışı bizi etkileyecek. Oyuncularımız iyi performans sergiliyor ancak şu anda bize gelen teklif yok. Transfer sezonu da henüz açılmadı. Devam eden bir Avrupa maceramız var. Takımdaki hava çok iyi.

"DEĞERİNİ BULAN VE AYRILMAK İSTEYENLER VEDALAŞIRIZ"

Oyuncularımıza gelen teklif yok ama bu teklif gelmeyeceği anlamı taşımıyor. Değerini bulan ve kariyerini başka yerde sürdürmek isteyen her oyuncuyla vedalaşabiliriz. Her mevkinin alternatifi ile ilgili listemiz hazır. Oldukça dinamik bir listeyle çalışlıyoruz.

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ...

Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez? Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz.

BABEL VE FEGHOULI'NİN DURUMU

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Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde indirime gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar.

"FARK BÖYLE KALMAZ"

Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz.

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"HEDEFİMİZ BORCU DÜŞÜRMEK"

Hedefimiz Galatasaray borcunu ciddi anlamda düşürmek. Gelir ve gider yönetimi konusunda UEFA kurallarına uyabilecek bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar başarılı gittiğimizi söyleyebilir."

"HAKEMLERDE KALİTE SORUNU VAR"

Hakemlikte kalite sorunu var. Hakemlik müessesesinin çalışmadığı ortada. Maçları yönetemeyecek düşük kalitede hakemlerimiz var. Bunu nasıl bertaraf edeceğimize dair MHK ve Kulüpler Birliği ile görüşüyoruz. Bu gerçepi kabul etmemiz lazım. Masaya oturup aynı masada konuşabilmeliyiz. Ama değişen bir şey yok. Yine kaos sezonu oluyor. Her hafta bir takım bağırıyor.

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"KORİDORDA GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"



Derbide soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler yapılıyor. İlk defa kulüp başkanları bu konularda mutabık. Biz sistemey uymayacağız, sistemi değiştireceğiz.

"BÜTÜN CEZALARA İTİRAZ ETTİK? RAPORLARDA SIKINTILAR VAR"

Bize bu cezalar rağorlara göte veriliyor. İkiye ayırmak lazım. Bu cezalara sebep olan olaylar ne? Bu cezalar hangi durumdan, hangi rapora göre verildi. Maç sırasında ortamı geren kararlar alanlar var. Bizim reaksiyonumuz var. Böyle bakmak lazım resme. Biz bütün cezalara itiraz ettik. Bu sistemle mücadele etmeye devam edeceğiz.

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"YABANCI SINIRIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"



Bir kaç kişinin geyiği ile başlayan 'Milli marş okuyamıyor, sahada kaç yabancı var,' konusu buralara kadar geldi. Yabancı sınırıyla olsaydı 2-3 kez Avrupa Şampiyonu olup Dünya Kupası'na gitmemiz lazımdı. Ayrıca menajerler de Türk futbolcuların değerinin artması adına adımlar attı. Türk futbolu şu anda dipte. Pastanın büyütülmesi gerekiyor. Türk futboluna dışarıdan etki ediliyor. Öğleden sonra TFF ile iki toplantımız var. Biri MHK'nin yeni yapısı ile alakalı. Diğeri naklen yayın ihalesi ile ilgili. Tüm kulüplerin yabancı konusu ve sayısı ile rahatsızlığı var. Ocak ayında belli olmasını ve hazırlıklarımızı ona göre yapmak istiyoruz.

"TFF'DE ÇOK AÇIK KONUŞTUM, İSİM VERDİM"

TFF'ye gittiğimde çok açık, isim vererek konuştum. Ne söylediğimi anlatsam ortalık karışır. Toplamdıra Servet Yardımcı ve Ali Dülmez de vardı. TFF'de çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Başkan Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Ben sorunlara sebebiyet veren kişileri isim vererek Nihat Bey'e ilettim.

"Derbide herkes ikinci yarıyı konuşuyor ama asıl tartışma olan hakemin ilk yarıdaki yönetimi. Problem orada başladı. Fauler, hocaya uyarı yapmadan sarı kart, oyunu soğutmalar... Maçı yönetecek hakeme baskı uygulamak, atadığınız VAR hakemiyle de oluyor. Genç hakemlerimizden rapor istedim. Raporlar aldık. Ben de bunu Nihat Bey'e sundum. BAL'da, amatörde nasıl işler yürüyor. Hakemlerin yollarının nasıl tıkandığına dair rapor sundum.

"KULÜPLER BİRLİĞİ 9 HAKEMİN MAÇ YÖNETMESİNİ İSTEMİYOR"

Bağırmak hak savunmak değildir. Hak savunmak sonuç elde etmektir. Kulüpler Birliği 9 hakemin maç yönetmesini istemiyor. Bazıları FIFA kokartlı.

Doğru eğitim sistemi düzeltmezseniz seneye bir 9 hakemin daha ismi verilir. Bu işte hakkaniyetsizlik var.