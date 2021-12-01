Son Dakika: Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Kerem Aktürkoğlu müjdesi!

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında konuşan Burak Elmas, "Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz. 5 senelik plan yapan Türkiye'deki tek takımız. Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştık..." dedi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takıma 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Galatasaray'ın yanı sıra Milli Takım'da gösterdiği performansla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Kerem Aktürkoğlu için 8 kulübün sıraya girdiği konuşuluyordu.

23 yaşındaki futbolcuyla Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille, Stuttgart ve Marsilya'nın ilgilendiği öne sürülüyordu.