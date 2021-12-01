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Galatasaray'da Fatih Terim'i pişman eden karar! Rotasyon...

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Galatasarayda Fatih Terimi pişman eden karar Rotasyon...

Süper Lig'de liderin 14 puan gerisine düşen Galatasaray'da orta saha ve hücum bölgesinde yapılan değişiklikler olumlu sonuçlar vermedi. Fatih Terim bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-kırmızılıların, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'e çıktı.

Avrupa ve lig maçlarının fazlalığı nedeniyle yorgun düşen bazı isimleri Yeni Malatya deplasmanında dinlendirmek isteyen Fatih Terim, bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

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KALE VE SAVUNMA HATTI SABİT

Özellikle orta saha ve hücum bölgesindeki rotasyon kararlarıyla eleştirilen Fatih Terim, kaleci ve savunma hattını genelde değiştirmiyor.

Malatya'da kaleci Muslera ve savunma oyuncuları Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt'u bozmayan Fatih Terim, orta sahada da Taylan ve Berkan'a yer vermişti. Hücum hattında ise tam rotasyona giden tecrübeli teknik adam, Feghouli yerine Barış Alper, Cicaldau yerine Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu yerine ise Ryan Babel 11'de şansı tanıdı.

Galatasarayda Fatih Terimi pişman eden karar Rotasyon...

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KEREM - CİCALDAU - FEGHOULİ ÜÇLÜSÜ BOZULMAYACAK

İdeal 11'ini artık bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, forvet arkasında Kerem, Cicaldau, Feghouli üçlüsünde ısrar edecek. Merkezde Berkan-Taylan ikilisine alternatif arayan Terim, ileri uçta da Diagne, Mohamed ve Halil arasında bir tercih yapacak. 

Fatih Terim ve ekibi, forvet hattında da sık sık değişikliğe gidiyor. Diagne, Muhammed ve Halil üçlüsünü dönüşümlü kullanmaya çalışan sarı kırmızılılarda Fenerbahçe maçında forvet olarak Halil görev almıştı. Marsilya maçında ise Mbaye Diagne ilk 11'de sahaya çıktı. Fatih Terim'in tercihi Malatyaspor'a karşı bir kez daha Mbaye Diagne oldu.

KAYSERİSPOR MAÇI ROTASYONU TARTIŞILMIŞTI

Terim, ligin 6. haftasında oynanan Kayserispor maçında bir önceki haftaki Alanyaspor maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıkmış, sarı kırmızılılar sahada 3-0 mağlup ayrılmıştı. Maçın ardından rotasyonla ilgili açıklama yapan tecrübeli teknik adamın sözleri şöyleydi;

"Bazı oyuncularımız sakat, mecburen dışarıdalar. Bazı oyuncularımızı da dinlendirmek zorundayız. En azından onlarla başlamama düşüncemiz oldu. Çünkü hiç dinlenmediler. Milli maçları da tam oynayan oyuncularımız var. Ekibimizle, performans hocalarımızla konuşup böyle bir karar verdik. Ne olursa olsun takımımız ellerinden geleni yapacaktır. Formayı kazanmak için herkes rekabete girecektir. 1 ve 2 numaraların birbirine yakın olduğu bir takım olma hedefindeyiz. "

Assunçao'ya bugün şans verdim. Biraz hata veya heyecan bekleyebilirim. Daha çok genç ve ilk kez yurt dışında oynuyor. Hata olabilir ama o da iyi olacak."

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