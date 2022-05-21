Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin, Galatasaray maçında rekorları altüst etti! Görevde kalacak mı? Arka arkaya açıklamalar...

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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 38’inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Antalyaspor yenilmezlik serisini 16 maça çıkarıp kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini geliştirdi.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 45. dakikasında Ndao'nun golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın 69. dakikada oyuna dahil olan Mostafa Mohamed, 77. dakikada sahne aldı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Fraport TAV Antalyaspor puanını 59’a, Galatasaray ise 52’ye yükselterek sezonu tamamladı. Akdeniz temsilcisi aynı zamanda kulüp tarihinde en fazla puan topladığı sezonu yaşamış oldu.

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ŞAMPİYON TRABZONSPOR'U GEÇTİ

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon Spor Süper Lig'de en uzun namağlup seri yapan takım olmayı başardı.

Fraport TAV Antalyaspor: 16 maç

Trabzonspor: 15 maç

59 PUANIN 51'İNİ NURİ ŞAHİN TOPLADI

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, selefi Ersun Yanal'ı geçme başarısını gösterdi. Yanal, 40 lig maçında Antalyaspor'a 43 puan kazandırırken, selefi Nuri Şahin ise takıma 30 maçta 51 puan kazandırdı.

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fraport TAV Antalyaspor, beklenen saha sonuçlarının alınamamasıyla ligin 8'inci haftasında takımın başına yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i getirerek büyük sürpiz yaptı. Şahin, göreve geldikten sonra yardımcılarını da özenle seçti. 34 yaşında futbol sorumluluğunun yükünü alan Şahin, ligde takımın başında çıktığı 30 maçta 51 puanı hanesine yazdırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda takımın çeyrek finale yükselmesini sağladı.

Gözden Kaçmasın Sahada ne yaptığını bilen bir takım vardı Haberi görüntüle

TARİHİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Nuri Şahin, ligde son haftalarda takımına oynattığı oyunla birçok futbolseverin dikkatini çekmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip ligdeki son 16 maçında 10 galibiyet ve 6 beraberlikle hanesine 36 puan yazdırdı. Şahin, Antalyaspor'un başında ligde 30 maça çıkarken 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Şahin, Fraport TAV Antalyaspor'u bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkarma başarısını yakalatırken, deplasmanda Trabzonspor'a yenilerek elendi.

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ERSUN YANAL'I UNUTTURDU

Bu sezonun 8'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'a kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da, 2020- 2021 sezonunda Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ersun Yanal ile de yollar ayrıldı. Ersun Yanal, Antalyaspor'un başında ligde toplam 40 mücadelede kulübede bulunurken 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde ederken takıma 43 puan kazandırdı. Akdeniz temsilcisinde futbol sorumlusu Nuri Şahin'in, eski teknik direktör Yanal'dan 11 maç daha az görev almasına rağmen ligde, selefi Yanal'dan 8 puan daha fazla kazandırdığı görüldü. Yanal, Fraport TAV Antalyaspor'a 43 puan, Nuri Şahin ise 51 puan kazandırdı.

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KUPADA ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezonun finalisti Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon Nuri Şahin ile çeyrek final başarısını gördü. Şahin ve takımı kupada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, çeyrek finalde Trabzonspor'a yenilerek elendi. Şahin'in takımı, kupada Diyarbekirspor, Amed Sportif, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Nuri Şahin, TFF Süper Kupa Finali'nde penaltılarla Beşiktaş'a da yenilerek kupayı kazanamadı.

İDOLÜ JURGEN KLOPP'UN PEŞİNDEN GİDİYOR

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte ilk sırada ise 17 maçtır rakiplerine boyun eğmeyen İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor.

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Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlar:

Liverpool: 18 maç

Fraport Antalyaspor: 16 maç

Milan: 15 maç



YENİLMEZ SERİSİNİN PUAN ORTALAMASI 2.25

10 Galibiyet

6 Beraberlik

2,25 Puan ortalaması





YENİ SEZONDA GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Fraport Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Nuri Şahin’in uzun süreli kontratı var. Ekip olarak güzel iş yaptık. Takımı geliştirmek güzelldi. Devam edeceğimizi düşünüyorum, herhangi bir sıkıntı görmüyorum burada kalmam benim içinde büyük bir şans olur." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Akdeniz temsilcisi ise mücadele sonrasında resmi sosyal medya hesabından Nuri Şahin'in fotoğrafını paylaşarak, "2022-2023 Sezonu’nda görüşmek üzere…" notunu düştü. Arka arkaya gelen bu açıklamalar, başarılı antrenörün yeni sezonda görevine devam edeceği şeklinde yorumlandı.

KULÜP TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni bir rekora imza atarak kulüp tarihinde ilk kez 59 puana ulaşma başarısını gösteren; yönetiminden teknik heyetine, taraftarından futbolcusuna, kulüp personelinden kırmızı beyaz renklere gönül veren tüm Antalyaspor ailesine sonsuz teşekkür ederiz. Fraport TAV Antalyaspor Kulübü

MUSLERA'NIN FORMASINI ALDI

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Galatasaray ile oynadıkları maçtan sonra sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadele sonunda taraftarların ilgisine karşılık veren Şahin sonrasında ise rakip takım futbolcularının yanına gitti. Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'dan formasını isteyen genç teknik adam, Uruguaylı file bekçisiyle bir süre görüştü ve formayı tecrübeli kaleciden aldı.

Maçın ardından Muslera formasını Nuri Şahin'e verdipic.twitter.com/sUN9enZBLO — Spor Arena (@sporarena) May 20, 2022

UĞUR MELEKE: NURİ ŞAHİN'E GÖNÜLDEN TEBRİKLER

Tabelada 1-1 yazıyor ama dün sahada ne yaptığını bilen, amacı, iştahı ve tutkusu olan tek bir takım vardı. Göreve geldiğinden beri hem birer birer herkese dokunan, hem de üçlüdörtlü savunma, tek-çift santrfor her formasyonu deneyip hepsinde başarılı olan Nuri Şahin’e gönülden tebrikler. Uğur Meleke

ÖĞRENCİLERİ NE DEDİ?

"ANTALYASPOR'DA AİLE ORTAMI VAR, BÖYLE OLMASA BU SERİYİ YAKALAYAMAZDIK"

Tüm takımı tebrik etmek istiyorum. 16 maç yenilmemek dile kolay. Bazen galip gelemediğimiz oldu ama beraberlikle bu seriyi devam ettirmekte çok önemliydi. Antalyaspor'da aile ortamı var. Aile kulübüyüz. Böyle atmosfer olmasaydı bu seriyi yakalayamazdık. Alassane Ndao

"BANA BENDEN ÇOK İNANDI"

Hocamız bana çok inandı. Bana benden daha çok inandı. Onu utandırmadığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok özel dokunuşları oldu. En belirgin olan şey bana inanması. Doğukan Sinik

HAYALİNDEKİ TAKIM BORUSSIA DORTMUND

Nuri Şahin, ileride bir gün, çocukken kapısından girdiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönmeyi ve meşhur güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ediyor. Kicker'a konuşan Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. Borussia Dortmund’dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona ‘Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum’ dedim." sözleriyle bu hayalini anlatıyor.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR MACERASI 10 DAKİKADA BAŞLADI?

O tarihte iki günlüğüne Almanya’daydım. Hem milli araydı hem de antrenörlük kursum vardı. Kulübüm cuma günü o zamanki teknik direktörle yolları ayırdı. Pazar günü telefonum çaldı. Karşıda Başkan Aziz Çetin ve Sportif Direktör Aytaç Altay vardı. Bana sorular sormaya başladılar. Şu andaki durum için ne düşündüğümü ve gerekli olup olmadığını sordular. Ben de açık ve dürüst şekilde düşüncelerimi aktardım. Telefonu kapattıktan 1 saat sonra yeniden aradılar ve hemen gelip gelemeyeceğimi sordular. 'Tamam' dedim. Menajerime de, 'benimle daha yoğun görüşmek istiyorlar sanırım' dedim. Her şey kafamdaydı. Karşılıklı oturduğumuzda belki 10 dakika içinde planımı anlattım. Ve sonrasında başladık. Nuri Şahin

TEKNİK DİREKTÖR OLMAYA KARAR VERDİĞİ O TOPLANTI

Kamptaydık. Sakattım ama toplantılara katılmam gerekiyordu. Kısa süre önce de bir hazırlık maçını kaybetmiştik. Thomas bazı arkadaşlar hazırlık maçı olduğu için bunun önemli olmadığını düşündükleri için memnun değildi. Sonra bize John Terry ve Carles Puyol’un videolarını gösterdi. Bunlar resmi değil önemsiz hazırlık maçlarından görüntülerdi ve bize ona rağmen nasıl ciddi bir şekilde oynadıklarını gösterdi. Thomas orada o kadar anlamlı sözler söyledi ki toplantı sonrası Marcel Schmelzer ve Oliver Kirch’e "ben de antrenör olmak istiyorum" dedim. Nuri Şahin

ŞEHİRDE ŞİMDİDEN BÜYÜK İZ BIRAKIYOR

Arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini toplayan Nuri Şahin, özellikle Antalya'da çok seviliyor. Şehirde şimdiden büyük bir iz bırakacağı aşikar olan başarılı çalıştırıcı, yalnızca 5 ay gibi kısa bir zamanda kendini kente kabul ettirdi. Taraftarlar tribüne Nuri Şahin tişörtleriyle gelirken tribünlerde lehine pankartlar da açılıyor.