Son Dakika: Nuri Şahin'in hayatını değiştiren o toplantı! Her şey 10 dakikada oldu ve şimdi tarih yazıyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde büründüğü yeni kimlikle tarihi başarılara imza atıyor.

Bir önceki teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftayı sadece 8 puanla 14. sırada tamamlayan Akdeniz temsilcisi, Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle birlikte yakaladığı çıkışın ardından 9. ile 36. haftalar arasında topladığı puanlarla 8. basamağa kadar yükseldi.

ŞEHİRDE ŞİMDİDEN BÜYÜK İZ BIRAKIYOR

Arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini toplayan Nuri Şahin, özellikle Antalya'da çok seviliyor. Şehirde şimdiden büyük bir iz bırakacağı aşikar olan başarılı çalıştırıcı, yalnızca 5 ay gibi kısa bir zamanda kendini kente kabul ettirdi.

Taraftarlar şimdiden Nuri Şahin tişörtleriyle tribünleri dolduruyor.

55 YILLIK REKORU KIRDI

Ligin 8. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 kaybedilmesi ve teknik direktör Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasıyla futbol sorumlusu olarak Fraport TAV Antalyaspor’da görev alan 33 yaşındaki Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti.

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor’un kulüp tarihinde Süper Lig’de bir sezonda en uzun yenilmezlik serini gerçekleştiren teknik direktör oldu. Şahin’in takımı ligde oynanan son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Nuri Şahin, Antalyaspor’un başında Süper Lig’de 28 maça çıkarken, bu maçlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Şahin, ligde 47 puanı hanesine yazdırırken, 1,68’lik puan ortalamasına sahip oldu.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR’UN SON 14 MAÇI

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-2) maçlarında sahadan 3 puanla ayrılırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile Trabzonspor (2-2) maçlarında ise berabere kaldı.

HAYALİNDEKİ TAKIM BORUSSIA DORTMUND

Nuri Şahin, ileride bir gün, çocukken kapısından girdiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönmeyi ve meşhur güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ediyor. Kicker'a konuşan Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. Borussia Dortmund’dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona ‘Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum’ dedim." sözleriyle bu hayalini anlatıyor.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR MACERASI NASIL BAŞLADI?

O tarihte iki günlüğüne Almanya’daydım. Hem milli araydı hem de antrenörlük kursum vardı. Kulübüm cuma günü o zamanki teknik direktörle yolları ayırdı. Pazar günü telefonum çaldı. Karşıda Başkan Aziz Çetin ve Sportif Direktör Aytaç Altay vardı. Bana sorular sormaya başladılar. Şu andaki durum için ne düşündüğümü ve gerekli olup olmadığını sordular. Ben de açık ve dürüst şekilde düşüncelerimi aktardım. Telefonu kapattıktan 1 saat sonra yeniden aradılar ve hemen gelip gelemeyeceğimi sordular. 'Tamam' dedim. Menajerime de, 'benimle daha yoğun görüşmek istiyorlar sanırım' dedim. Her şey kafamdaydı. Karşılıklı oturduğumuzda belki 10 dakika içinde planımı anlattım. Ve sonrasında başladık. Nuri Şahin

TEKLİFİ KABUL ETMEDEN ÖNCE KLOPP'LA GÖRÜŞTÜ

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor'un teklifini kabul etmeden önce eski hocası Jurgen Klopp'un da aralarında bulunduğu 3-4 kişiyle fikir alışverişinde bulunduğunu gizlemiyor. Şahin, o görüşmeyi, "3-4 kişi ile konuştum. Jürgen Klopp onlardan biriydi. Bana şunu dedi. 'Nuri sen iyi bir insansın. Başaracaksın.' Bu benim çıkış noktam oldu." sözleriyle aktarıyor.

"KLOPP'U DİĞERLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİĞİ İNSANLIĞI"

Mükemmel bir insan. Gerçekten öyle. Bilgi çok kişide var. Yoksa bu işi bu düzeyde başka türlü yapamazsın. Ama onu diğerlerinden ayıran şey insanlığı. Onun karşısına oturduğumda şunu hissettim. O seni işine yarayacak futbolcu değil insan olarak görüyor. Bu beni en başından çok etkiledi. Onunla tartışabilirsiniz hatta bazen kavga ve küfür de olabilir. Ama ertesi gün yanına gelir sana sarılır ve her şey yine yolundadır. Bu nedenle çok başarılı. Aldığı her puan bile beni çok mutlu ediyor Nuri Şahin

KİMLERİ ÖRNEK ALIYOR?

Fraport TAV Antalyaspor'daki performansıyla göz dolduran Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinde örnek aldığı insanlar sorusuna iki isim üzerinden cevap veriyor. Şahin, bu konudaki düşüncesini, "Jürgen Klopp'u hocalığından ziyade insan olarak da örnek alıyorum. Futbol aklı olarak örnek aldığım kişi ise kesilnlikle Thomas Tuchel." diyerek anlatıyor.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK KANIMDA VAR"

Teknik direktörlükten büyük bir keyif aldığını ifade eden Nuri Şahin, "Hem inanılmaz hem zor anlar yaşadığım çok güzel bir kariyerim oldu. Ağırlıklı olarak da harika yılların yaşandığı 17 yıl geçti. Şimdi tutkum ve dileğimi gerçekleştirmek için hazırım. Yani antrenör olmak. Artık tamamen bu işin içindeyim. Bu beni mutlu ediyor ve kanımda var. Çevrem de bunu hissediyor. Bu beni şaşırtmıyor. Benim gözlerim parlarsa etrafımdakilerin de parlar. Uzun yıllardan beri antrenör olmak istiyorum. Özellikle de kasık sakatlığım nedeniyle uzun aylar sahalardan uzak kaldığım dönemde bunu düşündüm." diyor.

TEKNİK DİREKTÖR OLMAYA KARAR VERDİĞİ O TOPLANTI

Kamptaydık. Sakattım ama toplantılara katılmam gerekiyordu. Kısa süre önce de bir hazırlık maçını kaybetmiştik. Thomas bazı arkadaşlar hazırlık maçı olduğu için bunun önemli olmadığını düşündükleri için memnun değildi. Sonra bize John Terry ve Carles Puyol’un videolarını gösterdi. Bunlar resmi değil önemsiz hazırlık maçlarından görüntülerdi ve bize ona rağmen nasıl ciddi bir şekilde oynadıklarını gösterdi. Thomas orada o kadar anlamlı sözler söyledi ki toplantı sonrası Marcel Schmelzer ve Oliver Kirch’e "ben de antrenör olmak istiyorum" dedim. Nuri Şahin

KENDİ PROFİLİNİ NASIL TANIMLIYOR?

Nuri Şahin, antrenörlük kariyerinde oyunculara her zaman dürüst davranmaktan yana olduğunu ifade ederken iletişimin önemine dikkat çekiyor. Şahin, daha önce verdiği bir röportajda, "Herkese samimi yaklaşmaya çalışıyorum. İletişimimi yalanlar üzerine değil, doğrular üzerine kurmaya çalışıyorum. Acı olsa da gerçekleri oyuncularımın yüzüne söylediğim için ve bunları yalan olmadan söylediğim zaman futbolcu da ona inanıyor, bu yüzden iletişimde sıkıntı olmuyor. Benim açımdan şu ana kadar iletişimde hiçbir sorun olmadı. Oyuncular bu işin çok önemli, hatta en önemli parçası. Futbol hocaların değil, oyuncuların oyunu... Futbolculara karşı şeffaf ve dürüst olmak çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Kicker'a verdiği son demeçte ise bu kez saha kenarındaki profiline değinen Nuri Şahin, "Maksimuma ulaşmak istiyorum. Bunu her takımda da yaşamaya çalışıyorum. Her zaman. Kollarımı kavuşturup her şeyin olmasını bekleyemem. Duygularımı yaşamalıyım. Bu tarzımı değiştirmem mümkün değil. Değiştirmek de istemiyorum." şeklinde konuşmuştu.

NURİ ŞAHİN'E GÖRE BİR LİDER NASIL OLUR?

Ama bir şeyi severek yapıyorsan küçük ayrıntılar ve detaylarla da ilgilenmekten daha güzel bir şey yok. Planlar yapmak ve uygulamak. İleri taşımak. Sadece böyle lider olabilirsin. Nuri Şahin

"NURİ ŞAHİN BU GÖREVE ÇOK HAZIRMIŞ, HER RAKİBE AYRI PLANI VAR"

Fraport TAV Antalyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı'ndan Adem Akalan'a verdiği röportajda Nuri Şahin'in takıma kattıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Nuri Şahin'in her takıma ayrı plan yaparak özel olarak hazırlandığını belirten Sinik, sahada bir plan çerçevesinde oynadıklarını ifade etmişti. Sinik ayrıca, Nuri Şahin'in bu göreve hazır olduğunun altını çizerek bir teknik direktör olarak adaletine güvendiklerini belirtmişti.

Nuri Şahin’in gelişiyle takım olarak mutlu olduğumuzu hissettik. Oynayan oynamayan herkes çok mutlu. Bu bizim için çok büyük bir şans. Bir de zaten Nuri Şahin bu göreve gerçekten çok fazla hazırmış. Çok değer verdiğimiz bir insan, böyle olması bize çok güzel bir hava yaşattı. Hani bir ağabeyimiz, bir hocamız, çoğunun belki de bir kardeşi takımın başına geçti. Açıkçası çok güzel bir hava oldu. En başta, her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Bunun üzerine analiz yapıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bazen rakip üzerine gidiyoruz. Neler yapabiliriz, diye bakıyoruz. Hocanın gelmesinin benim adıma çok büyük etkisi oldu. Takım adına oynadığımız oyunu, ne yaptığımızı biliyoruz. Doğukan olarak sahada ne yapmam gerektiğini her hafta biliyorum. Çünkü bana söylüyor, gösteriyor. Bu da futbola ve futbolcunun oyun sistemine olgunluk katıyor. Sahada olgun gözüküyorsunuz. Çünkü karşı takıma bir planınız var. Sen o mevkide oynayan bir oyuncu olarak ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bu da zaten hocanın katkısı. Oynamayan bir oyuncu, bir takımda mutluysa eğer, o takımda bazı şeyler doğru gidiyordur. Sadece bireysel olarak düşünmüyorum ama bana gerçekten ekstra güvendi. Bana benden daha çok güvendiğini ve inandığını biliyorum. En büyük şansım bu. Önce ağabeyimdi, sonra hocam oldu ve bana hiçbir zaman güvenmeyi bırakmadı. Sonuçta herkese karşı böyle bir hoca. Adalet dengesi çok önemli bence ve bunu da çok iyi sağlıyor. Herkese aynı davranıyor. En ufak inandığı, güvendiği bir insana sadece şartlar uyarsa, forma şansı veriyor. Genç futbolcular için gerçekten büyük bir şans. Genç bir futbolcunun antrenmanda bir şey yaptığını görünce yanındakilere ’bak gördün mü, ne yaptı’ diye söylüyor. Ben Nuri Şahin’in suratında o neşeyi görüyorum. Futbolcu ekibinin yakalayabileceği şey böyle bir hoca. İnşallah uzun yıllar çalışırız Doğukan Sinik

UĞUR MELEKE: TÜRKİYE'NİN AMORIM'İ OLACAK GİBİ DURUYOR

Nuri Şahin'i yakaladığı başarılı grafik sebebiyle Ruben Amorim'e benzeten Hürriyet Gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, "Ruben Amorim'e benzetiyorum... Braga'da 13 maçlık teknik direktörlük kariyeriyle Sporting'e gitti. 20 yıl sonra Sporting'i şampiyon yaptı. Nuri Şahin de büyük takımların gündemine geliyor. Türkiye'nin Amorim'i olacak gibi duruyor..." demişti.

TAKIM ARKADAŞINI UNUTMADI

Nuri Şahin’in Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Marcel Schmelzer, teknik heyetle birlikte gözlem ve pratik amaçlı olarak antrenmanlara başladı.

HARVARD'I BAŞARIYLA TAMAMLADI

Yalnızca yeşil sahada kendini geliştirmeye odaklanmayan Nuri Şahin, 2018 yılında spor dünyasının birçok önemli ismiyle birlikte Harvard Üniversitesi’ndeki 'Business of Entertainment, Media and Sports' programını tamamlamıştı.

Yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştığım Harvard Üniversitesi’ndeki 'Business of Entertainment, Media and Sports' programını tamamladım. Aldığım bu eğitim konusunda son günlerde sizlerden de çok olumlu mesajlar aldım, desteğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medyadan da takip ettiğiniz gibi Anita Elberse yönetimindeki bu programın katılımcıları arasında Dani Alves, Kaka, Edwin van der Sar, Lindsey Vonn gibi profesyonel sporcuların yanında, global markaların ve kulüplerin yöneticileri de vardı. Son bir senedir, uluslararası firmaların CEO’larına koçluk eğitimi veren Dr. Alan Watkins’ten liderlik konusunda danışmanlık alıyordum. Harvard’taki bu program sayesinde öğrendiklerimi pekiştirme fırsatı yakaladım. Bundan sonra üzerine koyarak bu yolda yürümeye devam edeceğim. Buradan da her zaman dile getirdiğim gibi profesyonel spor temposunun eğitime engel olmadığına, iyi planlandığı takdirde ikisinin birbirini destekleyeceğine inanıyorum. İlerleyen dönemlerde fırsat buldukça öğrendiklerimi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Nuri Şahin

NURİ ŞAHİN'İN KARİYERİ

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinin formasını toplamda 270 maçta terletti. Kısa bir Feyenoord macerası sonrasında 2011-12 sezonunda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e transfer olan yetenekli oyuncu, ertesi sezon ise Liverpool'a kiralandı ve ardından Borussia Dortmund'a geri döndü. 2018 yılında ise Werder Bremen'e transfer olan şahin, 2020 yılında Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.