Sahada ne yaptığını bilen bir takım vardı

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Söz konusu sıralamada ilk beşte Barcelona, Dortmund, Leicester, Napoli ve Leipzig var. Frankfurt 16, Fenerbahçe 19, Rangers 20, Olympiakos 21, Galatasaray 23’üncü sıradalar. Yani süper yıldızları olan değil, turnuvanın ortalama kalitedeki kadroları arasında sayılabilecek olan bir takım kazandı kupayı.

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA

Alman takımının teknik direktörü Glasner bu başarıyı şöyle açıklamış: “Evet, bazı kulüplerin çok iyi futbolcuları var. Bizimse iyi bir organizasyonumuz, taktiğimiz ve takım bütünlüğümüz...”

Glasner’in iki ayrı başarı yolu tanımından sonra dünkü Galatasaray’a bakıyorum ve şu geçiyor içimden: Galatasaray’da hiçbiri yok bunların! Özellikle son haftalarda Torrent ekibiyle ilgilenmeyi bırakıp geçmişle hesaplaşma moduna geçtiğinden beri Galatasaray’ın ne iyi futbolcuları, ne de bir takım bütünlüğü kaldı. İki-üç istisna dışında herkes geriledi. Üstelik sahada bütüncül bir görüntü de vermiyorlar.

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HALİL'İN BAĞLANTISI

Geçen hafta Adana karşısında Torrent, görev süresinde ilk defa iki tutucu orta saha oyuncusuyla yetinip Halil’i Gomis’in arkasında oynatmıştı. Halil de iyi yapmıştı bağlantı işini. Dün de yine görev süresinde ilk defa 4-3-1-2’ye döndü. Çift santrfor BabelGomis’in arkasında Halil’i kullandı. Halil’i bağlantı oyuncusu olarak kullanmak, sanırım Torrent’in son dönemde aldığı en iyi karar. Dün de gol yine onun kurduğu bağlantı yoluyla geldi.

Tabelada 1-1 yazıyor ama dün sahada ne yaptığını bilen, amacı, iştahı ve tutkusu olan tek bir takım vardı. Göreve geldiğinden beri hem birer birer herkese dokunan, hem de üçlüdörtlü savunma, tek-çift santrfor her formasyonu deneyip hepsinde başarılı olan Nuri Şahin’e gönülden tebrikler.