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Son dakika: Formula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti

#Formula 1#Formula 1 Türkiye Grand Prix#İstanbul Park
Son dakika: Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değişti

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.

Formula 1 Türkiye GPsinden en özel fotoğraflarFormula 1 Türkiye GPsinden en özel fotoğraflar
Formula 1 Türkiye GPsinden en özel fotoğraflar

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'inde kazanan Mercedes pilotu Valteri Bottas, bu sezon ilk zaferini İstanbul'a aldı.

İstanbul'a pilotlar şampiyonasında 2 puan farkla Hamilton'un gerisinde gelen Verstappen, ikinci olarak kazandığı 18 puanla şampiyonada liderliğe yükseldi. Yarış sonrası Verstappen, Hamilton'un 6 puan önüne geçti.

Sıralama turları sonucunda en hızlı isim olmasına rağmen motor değişikliği sebebiyle 10 sıra ceza alan ve 11. sırada başlayan Lewis Hamilton, yarışı 5. sırada bitirdi.

Son dakika: Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değişti

Bottas ve Verstappen ilk çizgiden start aldı

Mercedes pilotu Valtteri Bottas yarışa ilk sıradan, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ikinci sıradan başladı. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise üçüncü sıradan start aldı.

Ricciardo, Sainz ve Hamilton'a grid cezaları

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Haftasonu başlarken Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın güç ünitesinin değiştirildiğini açıklamıştı. Yarış günü ise McLaren, Daniel Ricciardo'nun güç ünitesinde değişiklik olduğunu duyurdu. Ricciardo yarışa son sıradan, Sainz ise 19. sıradan başladı.

Güç ünitesinde bazı parçalar değiştiren Lewis Hamilton ise 10 sıra grid cezası aldı. Sıralama turlarının en hızlısı olan Hamilton, yarışa 11. sıradan başladı.

 

 

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#Formula 1#Formula 1 Türkiye Grand Prix#İstanbul Park