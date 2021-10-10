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Son Dakika Haberi... Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...

#Formula 1#Türkiye GP#Leclerc
Son Dakika Haberi... Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...

Formula 1 Türkiye GP'sine Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın pite geç girme kararları damga vurdu.

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Formula 1 Türkiye GP'sinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın pit stop kararları dikkat çekti.

Yarışa 3. sırada başlayan ve Valteri Bottas ile Max Verstappen'in pit-stopları sonrasında ilk sıraya çıkan Charles Leclerc, uzun süre pite girmedi.

Yarışın 40. turunda Leclerc, takımına "Yarış sonuna kadar bu lastik setiyle gidebilir miyim?" dedi. Takımdan 'Evet' cevabı geldi!

Bu diyalogun ardından pistte kalan Monacolu pilot, 8 tur daha pit stop yapmadı.

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HAMILTON'DAN TAKIMA RET

Leclerc'in piste kalmasının ardından Mercedes de Hamilton'ı pite çağırdı. İngiliz pilot, "Niye pite çağırıyorsunuz?" derken takımdan "Yerler ıslak" yanıtı geldi. Hamilton ise " Ben böyle olduğunu düşünmüyorum, devam etmeliyiz" dedi.

Son Dakika Haberi... Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...

FERRARI'NIN KUMARI TUTMADI

Pistte kalan Leclerc, 47. turda Bottas'a geçilirken 48. turda pit stop yaptı. Piste dönüşünde ritmini bulamayan Leclerc, Perez'i de arkasında tutamadı ve 3. sırada başladığı yarışı dördüncülükle tamamladı.

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Son Dakika Haberi... Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...

ŞAMPİYONDAN SİTEM

Hamilton da birkaç tur sonra takımın ısrarı sonucu pite girdi ve piste 5. sırada döndü. Yeni lastiklerle ritmini bulamayan Hamilton, Leclerc ile farkı azaltsa da geçiş yapamadı. İngiliz pilot sonrasında takıma "Pite girmemeliydik, size söyledim" ifadeleriyle sitem etti.

OCON PİTE GİRMEDEN YARIŞI TAMAMLADI

Alpine'in Fransız pilotu Esteban Ocon, 58 turluk yarışı pit-stop yapmadan tamamladı. Yarışa 12. başlayan Ocon, mücadeleyi 10. sırada tamamladı.

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#Formula 1#Türkiye GP#Leclerc