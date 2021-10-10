Max Verstappen: 'Yarış boyunca uyanık kaldım'

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Formula 1 Türkiye GP'sinde yarışı ikinci sırada biten Max Verstappen, yarış sonrasında konuştu.

'İKİNCİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Pilotlar klasmanında zirveye çıktığı için mutlu olduğunu vurgulayan Verstappen, "Zor bir yarış oldu. Pist kuru hat dışında çok zorluydu. Valtteri yarışı iyi kontrol etti ve lastiklerini iyi korudu. İkinci olduğum için mutluyum. Yarış boyunca uyanık kaldım. Şampiyona yıl boyunca yakın geçti, ABD'de de zor bir yarış olacaktır Mercedes'le aramızda. Şu ana kadar sezon bizim için harika oldu." dedi.

'LEWIS VE CHARLES İLE SAVAŞTIM'

Red Bull'un bir diğer sürücüsü Sergio Perez ise "Gerçekten çok yoğun bir yarıştı. Lewis ve Charles ile savaştım. Araç ve lastikler iyiydi. Sabırlı olmak, doğru zamanda zorlamak gerekiyordu. Lastikleri iyi kontrol etmek gerekiyordu ve bu zordu" şeklinde konuştu.