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Valteri Bottas: "Her şeyi iyi kontrol edebildim"

#Formula 1#Türkiye GP#Bottas
Valteri Bottas: Her şeyi iyi kontrol edebildim

Formula 1 Türkiye GP'sini kazanan Valteri Bottas, yarış sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Formula 1 Türkiye GP'sini ilk sırada tamamlayan Valteri Bottas, yarışın ardından konuştu.

İşte Valteri Bottas'ın sözleri;

Son galibiyetimin üstünden bir süre geçmişti, zirveye geri döndüm. Şu ana kadar çıkardığım en iyi yarışlardan biriydi. İlk turdaki kayma dışında her şeyi iyi kontrol edebildim. Strateji seçmek kolay değildi. Her şey pürüzsüz gitti benim için. Mutluyum.

ZOR BİR YARIŞTI AMA...

Pistte kuruyan tek bir hat vardı. Pist dışına çıkmamak için çok uğraştım. Zor bir yarıştı ama kazandığım için mutluyum.

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#Formula 1#Türkiye GP#Bottas