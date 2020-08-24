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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic transferinde kötü haber
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Haber Giriş: 24.08.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic transferinde kötü haber

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic transferinde kötü haber
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Fenerbahçe'nin forvet transferi için adayları arasında yer alan Mario Mandzukic, İtalya'ya transfer olmak üzere...

Spor Arena Dış Haber | Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic'ten kötü haber geldi. Bonservisi elinde bulunan Hırvat golcü ile ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli golcüyü İtalya'ya kaptırmak üzere...

Tuttosport'un haberine göre Mandzukic, Serie A takımlarından Roma ile görüşme halinde.

34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den istediği maaşı Roma'dan da talep etti. Mandzukic, yıllık 4 milyon euro ve 2 senelik sözleşme isterken Roma ile görüşmeler sürüyor.

 

 

Son Dakika | Fenerbahçeye Mario Mandzukic transferinde kötü haber

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