Son Dakika | Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic transferinde kötü haber

Spor Arena Dış Haber | Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic'ten kötü haber geldi. Bonservisi elinde bulunan Hırvat golcü ile ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli golcüyü İtalya'ya kaptırmak üzere...

Tuttosport'un haberine göre Mandzukic, Serie A takımlarından Roma ile görüşme halinde.

34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den istediği maaşı Roma'dan da talep etti. Mandzukic, yıllık 4 milyon euro ve 2 senelik sözleşme isterken Roma ile görüşmeler sürüyor.

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