Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber: Alexander Sörloth ve Maxi Gomez transferlerinde yeni gelişme! Edinson Cavani detayı...

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Spor Toto Süper Lig'de 1 beraberlik ve 1 galibiyetle devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmak için gün sayarken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferi büyük oranda bitiren sarı lacivertliler, gol bölgesine Joshua King, Joao Pedro ve Tiago Çukur gibi isimleri katarken bir santrfor daha almanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için girişimlerde bulunurken transferde yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan ve daha sonra Almanya'nın yolunu tutan Alexander Sörloth, Türkiye'den birçok teklif alırken sarı lacivertli takım da isteyenler arasındaydı.

ALMAN BASININDAN SÖRLOTH İDDİASI

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından olan Alexander Sörloth için Alman basınından olumsuz bir iddia geldi.

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Kicker’ın haberine göre, Leipzig’de forma şansı azalan Norveçli golcü, Türkiye'ye dönmek istemiyor.

Bundesliga ekibi Mönchengladbach oyuncuyu kiralamak isterken Sörloth'un bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

MAXİ GOMEZ'DE SONA DOĞRU

Valencia, Maxi Gomez için Fenerbahçe'den ilk olarak 12 milyon Euro bonservis bedeli isterken pazarlıkta aşama kaydedildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre, Maxi Gomez'in yerine Edinson Cavani'yi transfer etmek isteyen Valencia, bu transfer için Gomez'i elinden çıkarmak zorunda.

VALENCIA TRANSFERİ HIZLANDIRACAK

Cavani'nin Valencia'ya önümüzdeki günlerde diğer alternatifleri değerlendireceğini bildirmesinin ardından İspanyol ekibinin Gomez transferine hız vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'in için son olarak 7 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunduğu ve Valencia'nın da bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

OYUNCUDA ANLAŞMA TAMAM

Oyuncu tarafıyla ise yıllık 2.5 milyon Euro ve bonuslar içeren sözleşme için uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi 8 Eylül’de sona erecek.

4 SEZONDUR VALENCIA FORMASI GİYİYOR

Bu sezonla birlikte 4 yıldır Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 108 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.