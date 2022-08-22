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Hull City'de Ozan Tufan'dan A Milli Takım açıklaması! "Kuntz ile şimdiye kadar bir iletişimimiz olmadı"

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#Ozan Tufan#Hull City#A Milli Takım
Hull Cityde Ozan Tufandan A Milli Takım açıklaması Kuntz ile şimdiye kadar bir iletişimimiz olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 17:29

İngiltere Championship ekiplerinde Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, hedefleri hakkında açıklamalarda bulunurken tekrardan Milli Takım'da forma giymek istediğini belirtti.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Championship takımlarından Hull City'ye transfer olan ve ligde çıktığı 5 maçta 2 gol atarak güzel bir başlangıç yapan Ozan Tufan, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

"A MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Hull City'de ortaya koyduğu oyunla tekrardan Milli Takım forması giymek istediğini söyleyen Ozan, "Tabii ki yeniden milli takımda olmak istiyorum. Şu ana kadar ülkem için 65 maçta sahaya çıktım. Bunun üzerine çıkmak istiyorum. Milli Takım'da hala başarabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Ancak Stefan Kuntz ile şimdiye kadar bir iletişimimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

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"TÜM MAÇLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Championship'te Hull City formasıyla tüm maçlarda oynamak istediğini kaydeden yıldız orta saha oyuncusu, "41 lig maçımız kaldı ve tüm maçlarda oynamak istiyorum. Sakat ya da cezalı olmadığım sürece hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

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WEST BROMWİCH MAÇINI YARIDA BIRAKTI

Ozan Tufan, İngiltere Championship'in 5. haftasında oynanan West Bromwich-Hull City maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini 21. dakikada Ryan Woods'a bırakmıştı.

Championship ve EFL Cup olmak üzere toplamda 6 maça çıkan Ozan, 2 gollük katkı yaptı.

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#Ozan Tufan#Hull City#A Milli Takım

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