Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı dönemi sona eriyor! Yeni adres, o iddia...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Taylan Antalyalı#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayda Taylan Antalyalı dönemi sona eriyor Yeni adres, o iddia...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 17:01

Galatasaray 'da kadroda düşülmeyen Taylan Antalyalı'nın yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray 'da kadroda düşülmeyen ve süre alamayan Taylan Antalyalı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor.

Bu sezon Süper Lig maçlarında kadroya giremeyen Taylan Antalyalı için Gaziantep FK kulübü Galatasaray'la ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Sarı-Kırmızılı takımda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 42 maçta forma giymişti.

 

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı Gaziantep FK'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyordu.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan ayrılmak isteyen Berkan Kutluya Beşiktaş kancasıGalatasaray'dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya Beşiktaş kancası!Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Taylan Antalyalı#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack