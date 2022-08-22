Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı dönemi sona eriyor! Yeni adres, o iddia...

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Galatasaray 'da kadroda düşülmeyen ve süre alamayan Taylan Antalyalı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor.

Bu sezon Süper Lig maçlarında kadroya giremeyen Taylan Antalyalı için Gaziantep FK kulübü Galatasaray'la ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Sarı-Kırmızılı takımda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 42 maçta forma giymişti.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı Gaziantep FK'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyordu.