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Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya Beşiktaş kancası!

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaraydan ayrılmak isteyen Berkan Kutluya Beşiktaş kancası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 15:49

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu’yu transfer etmek istiyor.

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray ve Milli Takım'la 53 maça çıkan Berkan Kutlu ile ilgileniyor.

24 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'la görüşerek oynamak istediği bir takıma gitmek için izin istemişti.

Fanatik'in haberine göre; son orta saha takviyelerinin ardından Galatasaray'da forma şansı bulamama ihtimaline ilişkin, "Ben yatarak para kazanmak istemiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gitmeme izin verin" diyen Berkan Kutlu, daha fazla süre alabileceği bir ekibe gitmek istiyor.

Takımdan ayrılmak istediğini sarı kırmızılı yönetime ileten başarılı oyuncuyla Avrupa'dan gelen teklifler de bulunuyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray

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