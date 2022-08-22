Son Dakika: Anthony Nwakaeme transferinde zaman daralıyor! Galatasaray derken 3.5 milyon euroluk beklenmedik teklif

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçen sezon yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından çalkantılı bir ayrılık süreciyle Karadeniz macerasını noktalayan Anthony Nwakaeme'nin kariyerine nerede devam edeceği konusu belirsizliğini koruyor.

Bordo mavili ekibin yıllar sonra elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Trabzonspor'a veda ettikten sonra henüz herhangi bir takıma imza atmayan yetenekli futbolcu için artık zaman daralıyor.

KATAR'DAN 3.5 MİLYON EURO TEKLİF

Sol kanada takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın birkaç kez masaya oturduğu Anthony Nwakaeme, Katar'dan sürpriz bir teklif aldı. Katar'dan 3.5 milyon Euro teklif alan deneyimli oyuncu, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

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SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYOR AMA ZAMAN DARALIYOR

Süper Lig'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona erecek olması sebebiyle Anthony Nwakaeme'nin zamanı her geçen gün daralırken; Galatasaray yönetimi ise Katar'dan gelen 3.5 milyon Euro'luk teklife yaklaşmaya sıcak bakmıyor.

HULL CITY TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Son olarak şampiyon Trabzonspor forması giyen ve ücrette anlaşamayarak takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin, İngiliz ekibi Hull City ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.

Vole'de yer alan habere göre; Hull City, Anthony Nwakaeme transferini oyuncunun anlaşma dışı istekleri ve maddi talepleri nedeniyle askıya aldı. Bilindiği üzere Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Hull City ile resmi sözleşme imzalamak için menajeriyle birlikte İngiltere’ye gitmişti.

GALATASARAY MENAJERİNE ÖFKELENDİ İDDİASI

Anthony Nwakaeme'nin menajerinin Galatasaray ile görüşmelerin devam ettiği esnada rakam yükseltip başka kulüpleri devreye sokması, sarı kırmızılı yönetimi kızdırmış ve transferden vazgeçildiği öne sürülmüştü.

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O dönem Fanatik'in haberine göre; menajeri tarafından sarı kırmızılı kulübe önerilen Nijeryalı yıldıza teklif yapan Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırma çabasına girilmesi ve başka kulüplerden alınan tekliflerin ortaya konulması sebebiyle masadan kalkmıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ NE?

Son olarak Trabzonspor forması giydikten sonra yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, bu süre içerisinde Galatasaray ile tam 4 kez masaya oturdu. Fakat yapılan görüşmelerde bu kez ilk kez ciddi adımlar atıldı.

Bir diğer Fanatik haberine göre; sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusuna seneliği 1.1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Yapılan teklifin ardından Galatasaray beklemeye geçti.

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OKAN BURUK ISRAR EDİYOR AMA KARŞI TEKLİF GELİRSE

Özellikle teknik direktör Okan Buruk’un, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna görmeyi çok istemesi sebebiyle transfer için yoğun mesai harcanıyor. Şimdi ise 33 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt beklenmeye başladı. Eğer Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse yıldız futbolcu resmen sarı kırmızılı formayı giyecek. Karşı bir teklif gelmesi halinde ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgilerinin olmadığını duyurdu. Transfer döneminin ilk dönemlerinde yüksek sesle konuşulan iddiaların ardından bir açıklama yapan sarı lacivertli kulüp, deneyimli isimle ilgilenmediklerini net şekilde belirtmişti.

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Söz konusu açıklamada, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN PERFORMANS

Geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta görev yapan Anthony Nwakaeme takımı adına 13 gol kaydederken 10 da asist yaptı. 36 resmi maçta 26 gole direkt katkı sağlayan futbolcu, bir önceki sezonu ise 8 gol ve 5 asistle tamamlamıştı.

Trabzonspor'da dört sezon geçiren Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla toplam 145 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 48 gol atıp 34 asist yaptı.

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