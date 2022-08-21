Son dakika: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'la yollar ayrılıyor! Hull City transferi açıklamaya hazırlanıyor...

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Son olarak Demokratik Kongolu savunmacı Marcel Tisserand'ı Suudi Arabistan takımı Ettifaq'a gönderen sarı lacivertliler bir yıldızla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Hull Live'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City, Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın transferini açıklamaya hazırlanıyor.

COVENTRY MAÇI SONRASI AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe ve Hull City'nin Pelkas'ın transferi konusunda anlaşma sağladığı kaydedilirken transferin Coventry City maçının ardından açıklanması bekleniyor.

Haberde, Pelkas'ın satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı aktarılırken opsiyonunun zorunlu olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

"FENERBAHÇE'DE KALİTESİNİ GÖSTERDİ"

Geçtiğimiz günlerde Dimitris Pelkas'la ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Zaten herkesin tanıdığı bir milli takım oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.

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GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.