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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor!
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 22:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor!

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor." şeklinde açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağının bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE AÇIKLADI! İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor" ifadeleri yer aldı

Son Dakika | Fenerbahçenin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbula geliyor

Son Dakika | Fenerbahçenin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbula geliyor

MESUT ÖZİL DE PAYLAŞTI

Mesut Özil de sosyal medya hesabından uçaktan bir fotoğraf paylaşarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Son Dakika | Fenerbahçenin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbula geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından Mesut Özil paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı

Son Dakika | Fenerbahçenin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbula geliyor

Fenerbahçe, dün akşam Twitter hesabından ''Gel Gündüzle Gece Olalım...'' diye paylaşım yapmış, Mesut Özil ise bu tweeti alıntılayıp sarı lacivert kalp paylaşmıştı.

Gece saatlerinde İstanbul'da olacak olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ''

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Mesut, Twitter'da takipçilerine "İstanbul'da en sevdiğin semt Kadıköy. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim." sözlerini kullanmıştı.

SON 20 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN 4. İSMİ

Kariyerinde 253 asisti bulunan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, son 20 yılın en çok asist yapan dördüncü futbolcu unvanına sahip.

Son Dakika | Fenerbahçenin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbula geliyor

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