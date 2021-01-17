Zenit'ten olay Mesut Özil paylaşımı! "Galatasaray'a gitmeliydi..."
Rusya'nın dev kulüplerinden Zenit, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle alakalı gelen soruya verdiği yanıtla sosyal medyada olay oldu.
Sarı lacivertliler, yılın transferi olarak nitelendirilen Mesut Özil'i kadrosuna katarken Rus ekibi Zenit'in İngilizce Twitter hesabından dikkat çeken bir yorum geldi.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında düşünceleriniz?" şeklindeki soruya "Galatasaray'a gitmeliydi. Daha büyük kulüp." diye yanıt verdi.
Rus kulübünün bu paylaşımı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
Zenit resmi hesabından paylaşım:
"Mesut Özil, Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" pic.twitter.com/Bj2rfAy9WC
Zenit resmi hesabından paylaşım:
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