Messi'den Ronaldo'ya hepsi 10'a hayran

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında kesin olarak anlaşma sağlandı ve transferin gerçekleşmesinin önündeki bütün engeller kalktı. Artık herkes resmi imzayı ve Mesut’un sarı lacivertli formayı giyeceği anı bekliyor. Schalke 04’te başlayan kulüp kariyerinde Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal’de toplam 11 kupa kaldıran 32 yaşındaki futbolcunun en büyük başarısı hiç şüphe yok ki, Almanya Milli Takımı ile kazandığı 2014 Dünya Kupası oldu.

BÜYÜK BiR TRANSFER BAŞARISI

Werder, Real ve Arsenal’in sadece bonservisi için toplam 70 milyon Euro ödediği böylesine önemli bir oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek Fenerbahçe adına hiç şüphe yok ki büyük bir başarı. Sarı lacivertli taraftarlarının aylardır yolunu gözlediği Mesut’u, geçmişte yan yana ya da karşı karşıya forma giydiği dünya yıldızları ve teknik adamlar bakın nasıl anlattı...

ARSENE WENGER: ZIDANE’DAN DAHA İYİ TOP SÜRÜYOR, O BİR SANATÇI

Mesut, Zidane’dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir.

JOSE MOURiNHO: MESUT ÖZİL DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASIDIR

Herkes Mesut’un oyun tarzında biraz Figo ve Zidane’ı görür. Ama onun özgün bir tarzı var. Mesut Özil dünyanın en iyi 10 numarasıdır. Nereden geldiğini asla unutmayan ve futbolun insana bahşettiği zevki hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir star. Onu çok özlüyorum.

CRiSTiANO RONALDO: TEK BAŞINA MAÇIN KADERiNi DEĞiŞTiREBiLiR

Mesut’un ayrılığı benim için kötü bir haber oldu. Beni en iyi anlayan oyuncuydu. Tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Gittiği için hem üzgün hem de kızgınım.

LIONEL MESSI: ALMANLAR’DAN BiR TEK MESUT’U SEÇERDiM

Eğer Almanlar’dan bir futbolcu seçmek zorunda kalırsam, bu Mesut Özil olur. Barcelona’da oynamasını istediğimden değil. Gerçekten çok kaliteli ve futbolu çok hoşuma gidiyor.

PEP GUARDIOLA: BEN HER ZAMAN MESUT’A HAYRANDIM

Kalitesiyle ilgili şüphem yok. Takımı kaybettiği zaman çok eleştiriliyor ama onu eleştiren eski büyük oyuncular şunu unutuyor ki kendileri de oynarken aynı durumlara düştüler. Ben Mesut’a hayranım.

JÜRGEN KLOPP: BiR FUTBOLCUDA OLMASI GEREKEN TÜM ÖZELLiKLER VAR

Müthiş bir teknik kapasiteye sahip. Aynı zamanda hızlı ve gol yollarında çok etkili. Her takımda oynayabilecek bir oyun görüşüne sahip. Olması gereken tüm özelliklere sahip diyebilirim.

MiKEL ARTETA: ARSENAL’DA YAPTIKLARI KESiNLiKLE TARTIŞILMA

Mesut’un burada yaptıkları tartışılmaz ve bu kalıcı olacak. Birkaç maç daha oynaması ya da hiç oynamaması önemli değil. Başardıklarıyla Arsenal Kulübü tarihine kattıkları ortada. Kimse bunu tartışamaz.

JOACHIM LÖW: SON 20-30 YILIN EN iYiLERiNDEN biRi

Mesut Özil ile çok şey yaşadık. Dünya şampiyonu olduk. O oyunu etkileyecek çok iyi tekniğe ve oyun zekasına sahip. Bana göre son 20-30 yıl içinde, en iyi Alman futbolcularından biriydi.

MiLLi TAKIMI BIRAKMASI DüNYAYI SARSTI

2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi sonrasında Almanya’da gördüğü tepkiler üzerine, 2014 Dünya Kupası şampiyonu olmasında büyük payı bulunduğu Almanya Milli Takımı’nı bıraktı. Federasyon Başkanı Reinhard Grindel’i ırkçılıkla suçladığı basın açıklaması tüm dünyada büyük yankı yarattı.

ESPOR TAKIMI KURDU

ESpora büyük bir ilgi duyan Mesut, 2018 yılında Fortnite ve FIFA oyunlarında mücadele eden M10 eSports’u kurdu.

LONDRA’DA SALDIRIYA UĞRADI

2019’da Arsenal’daki takım arkadaşı Sead Kolasinac ile Londra’da bıçaklı saldırıya uğradı. Gaspçıların saldırıp uzun süre takip ettiği iki futbolcu, olayı yara almadan atlatmayı başardı.

UYGUR TüRKLERi’NE DESTEK

2019’da Instagram’dan Uygur Türkleri’nin yanında olduğunu bildiren bir mesaj attı. “Ey Doğu Türkistan” sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında Sincan Özerk Bölgesi’nde bulunan Müslümanlar için sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Bu paylaşım Çin’den önemli bir gelir elde eden Premier Lig yönetimini rahatsız etti ve Arsenal kariyeri de eskisi gibi olamadı.

GiYiM FiRMASI KURDU

Giydiği kıyafetler ve kullandığı aksesuarlarla da gündeme gelen Mesut Özil’in M10 Streetwear adını verdiği bir giyim markası bulunuyor.

MESUT ÖZiL’iN YAŞADIĞI ÖNEMLi OLAYLAR

Annesi Gülizar Özil’in kendisine yazdığı mektupta yer alan, “Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin” sözleri evinin duvarını süslüyor.

Her yıl başta çocuklar olmak üzere çeşitli ülkelerden binlerce kişiye yardımlar yapıyor. Kendisine bunu misyon edinen Mesut Özil, hastalık, açlık ve yoksullukla savaşanlara destek oluyor. · Rays of Sunshine ve Barnet’te kalan hasta çocuklar için Emirates Stadı’nın en güzel yerinden 15 kombine bilet aldı.

Mesut Özil, 7 Haziran 2019’da İstanbul’da Amine Gülşe ile evlendiği gün Türkiye’deki 16 mülteci kampında yaşayan 100 bin insanın yemek masraflarını karşıladı. Bu büyük operasyonu aynı zamanda menajerliğini yapan avukatı Erkut Söğüt aracılığıyla ve Kızılay yardımıyla gerçekleştirdi.

2014 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra elde ettiği 300 bin Euro’luk şampiyonluk primini Brezilyalı 23 çocuğun hayatını kurtarabilmek için ameliyatlara harcadı. · Memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çocuklar için bir futbol akademisi ve spor kompleksi kurdu. Bu tesis için 7 milyon lira harcadı.

EN ÇOK KAZANAN 50 OYUNCU ARASINDA

22 yaşında iken 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Werder Bremen’den Real Madrid’e transfer oldu. Yılda 5 milyon Euro’dan 6 yıllık imza attı.

2013’te 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’den Arsenal’le gitti. İngiliz ekibinden yılda 20 milyon Euro alan Mesut Özil, futbol tarihinin en çok kazanan 50 oyuncusu arasına girdi.