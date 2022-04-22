Son dakika: Fenerbahçe'nin teklifi sonrası ortalık karıştı! Nwakaeme ve Trabzonspor...

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Trabzonspor yönetimine yakın kaynakların anlaşma var demesine rağmen Anthony Nwakaeme’nin imza atmaması ve gelen teklifler nedeniyle kafasının karıştığı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığından imza parası olarak peşin 1.8 milyon Euro para ve yıllık 3 milyon Euro isteyen Nwakaeme'nin bu istekleri üzerine görüşmeler tamamen tıkanma noktasına geldi.

Bordo-mavili yönetimde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Nwakaeme'nin bu tavrından dolayı da oldukça sinirlendiği kaydedildi.

'FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTI'

Haberde; Fenerbahçe’ye önerilen futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin Nijeryalı yıldıza 1.5 milyon Euro imza parası ve 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

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TRABZONSPOR İLE NWAKAEME ARASINDA YAŞANANLAR

Trabzonspor’da taraftarlar Nwakaeme konusunda dört gözle müjdeli haberi bekliyor, açıkçası yönetim de 3 aydır bu işle uğraşıyor.

Bir türlü çözüm noktasına gelinemiyor. Peki bu süreçte ne oldu? Durum aslında çok net; Nwakaeme’nin İngiliz menajeri senelik 3 milyon Euro, yani şu ankinin 2 katı bir ücret istiyor ve sözleşme süresi olarak da 3 yılda ısrar ediyor. Türkçesi; yaklaşık 150 milyon TL’yi ipotek altına almakta kararlı. Üstelik önemli bir kısmını da her sene peşin alma talebi var. Fanatik'te bulunan detaya göre Trabzonspor ise çıkabileceğinin maksimumuna çıkmış, bonuslar ve imza parasıyla neredeyse 2.5 milyon Euro önermiş. Ancak beklenen adım bir türlü gelmiyor oyuncu cephesinden.

Görmezden gelinmemesi gereken gerçekler

İşin bu noktaya gelmesi elbette yıpratıcı. Tabela açısından bakarsak 11 gol, 10 asistle gelecek şampiyonluğun büyük pay sahiplerinden biri olan Nijeryalı yıldızın menajerinin eli daha güçlü görünüyor. Taraftarın Nwakaeme’ye olan tutkusu da bu gücü artırıyor tabii. Sahada yer aldığı her an vadettiği heyecan da çok değerli. Herkes onun meziyetlerini izlemeye devam etmek istiyor. Hepsine tamam ancak bazı gerçekler var, Nwakaeme’nin de çok iyi bildiği, görmezden gelmemesi gerektiği... Biraz da bunlardan bahsedelim.

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7. maçını kaçıracak

Nwakaeme artık 33 yaşında, bu sezon 3. kez sakatlık problemi yaşadı. Adana Demir karşısında 7. maçını kaçıracak. Oynamadığı süreçte 3 galibiyet alındı, 3 maç 1 puanla bitti. Yapılan ölçümlerde sakatlık riski yüksek çıkan isimlerden. Bu yüzden kenar yönetimi hep bir tedirginlik içinde. 4 yıldır formasını giyiyor Trabzonspor’un. Kulübün kurumsal anlamda yaşadığı gelişimin, Abdullah Avcı’nın gelişiyle oluşan saha içi birlikteliğin en çok o farkında. Nasıl bir mali disiplinle kulübün ezeli rakiplerine fark atacak organizasyona ulaştığını biliyor.

Basit menajer oyunu

Yönetim; Hamsik’in 1.5 milyon garanti artı 700 bin Euro imza parasına oynadığı yerde tavan ücretin bariz üstünü teklif etmiş. Yani kendi disiplinini delerek, Nwakaeme’yi onore etmeye çalışıyor. Yıldız oyuncuysa hem ekonomik hem sportif anlamda tuğla tuğla dizilen, altyapısından A Takım’a kadar futbolda çağı yakalayan inşaatın en yakın şahidi olmasına karşın basit bir menajer oyunuyla bütün dengeleri bozmak üzere. Trabzonspor tepeden tırnağa birçok dünyaca ünlü yıldız için cazibe merkezi haline gelmişken, gelecek sezon elinde Şampiyonlar Ligi kozu varken bir menajerin oyuncağı olacak dönemleri çoktan geride bıraktı.

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Ya efsane olacak ya da...

Seçim bundan sonra kendisinin. Kimsenin tanımadığı bir oyuncu olarak geldiği Trabzon’da her maç 40 bin kişinin sevgisiyle çınlıyor kulakları. Kariyerinin son 2-3 yılını Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde, bu takımın en önemli parçası olarak efsane olma yolunda mı geçirecek yoksa Fenerbahçe veya Arap Yarımadası’ndan alacağı fazladan bir milyon Euro’yu mu tercih edecek? Karar Nwakaeme'nin. Sosa gittiğinde daha iyisi gelmez dendiğinde 1 sene sonra Hamsik transfer edildi. Sörloth’un yeri dolmaz sanıyorduk, Cornelius-Djaniny ikilisiyle skor yükü ikiye bölünüp, şampiyon olunuyor. Nwakaeme kalırsa 4 yıllık hikayesini daha da anlamlandıracak, giderse de dünyanın sonu olmayacak.

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