Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği! Joachim Löw detayı...

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Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcunun geleceğini konuşmak için Türkiye'ye geldi. Ancak Ali Koç'un yurt dışında olması sebebiyle görüşme henüz gerçekleşmedi. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade ediliyor.

Geleceği Löw'e bağlı

Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir. Eğer Alman teknik adam gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak. Ancak iddiaların aksine haberin detaylarına göre Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması ihtimali düşük gözüküyor.

Yeni takımı

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Eğer Mesut Özil, Fenerbahçe'de devam etmez ise yıldız futbolcunun Bundesliga'ya geri dönmeyeceği ve büyük olasılıkla MLS'te bir takıma transfer olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı iddiayı reddetmişti

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer olacağı iddia edilmiş ancak Ilıcalı, verdiği röportajda bu haberin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Mesut Özil Türkiye'de çok mutlu. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de çok mutlu olan bir arkadaşımdan neden tekrar İngiltere'ye dönmesini talep edeyim? Daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye taşındı ve orada ailesiyle iyi vakit geçiriyor. Kısa zamanda takımla yaşadığı problemi çözeceğinden eminim. Acun Ilıcalı

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son olarak Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

DHA'nın haberine göre takımın yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

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Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı.