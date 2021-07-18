Son Dakika: Fenerbahçe Sörloth transferi için inatçı! Sözleşmedeki madde, Trabzonspor...

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan golcülerden biri de, RB Leipzig'te oynayan Alexander Sörloth'tu.

Julien Nagelsmann'ın Bayern Münih'e gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Jesse Marsch'ı göreve getiren Alman ekibi, yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. Takımıyla kampta olan Sörloth hakkında konuşan Marsch, Norveçli golcünün çalışmasından memnun olduğunu söylemişti.

Marsch yaptığı açıklamada, "Sörloth her gün çok çalışıyor. Çalışmalarından memnunum. Antrenmanlarda ortaya koyduğu çaba ve idmanlara yaklaşımı harika. Fizik açıdan da son derece kuvvetli ancak transfer döneminde ne olacağını göreceğiz, henüz takımla ilgili çalışmalarımızı noktalamadık" ifadelerini kullanarak transferde açık kapı bırakmıştı.

ÖNCE LEIPZIG, SONRA TRABZONSPOR BEKLENECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin Leipzig'ten Sörloth'la ilgili çıkacak kararı beklediği belirtildi. Eğer teknik ekip oyuncunun kiralanmasına izin verirse, Fenerbahçe iyi bir teklif ile Alman kulübünün kapısını çalacak.

SÖZLEŞMEDE MADDE GEREĞİ İLK GÖRÜŞME TRABZONSPOR'LA

Fakat Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi halinde, görüşme önceliği Trabzonspor'da bulunuyor. Eğer Trabzonspor Sörloth'la anlaşamazsa ya da transfer etmek istemezse Fenerbahçe devreye girecek.

Bundesliga’da 29 maçta şans bulan 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti, 2 asist yaptı.