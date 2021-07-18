İkinci Mesut Özil Türkiye'de - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil’in balmumundan yapılmış heykeli Almanya’nın başkenti Berlin’den İstanbul’a getirildi.

Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’da sergilenecek heykel, bugün fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi.

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil, balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından kısa bir açıklama yapan Mesut Özil, “Artık 2. Mesut da Türkiye’ye geldi, İlk Almanya’da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye’de olmasından. Artık 2. Mesut da Türkiye’ye geldi, gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Balmumu heykeli 19 Temmuz Pazartesi (yarın) yani 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nden tarihinden itibaren Madame Tussauds İstanbul’da ziyarete açılacak.

Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds’ta dünya genelinde iz bırakmış, alanında en iyi yerlere gelmiş, marka değerine sahip olmuş isimlerin heykelleri sergileniyor.

Mesut Özil’in heykeli de İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyerken birçok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı.