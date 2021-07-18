Son Dakika: Fenerbahçe ve Marcos Antonio iddiası! 4 milyon euro... Transfer Haberleri

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Ali Koç’un; “5 transfer yapacağız” açıklaması sonrasında Serdar Dursun ve Steven Caulker hamlelerinin gelmesinin ardından kalan 3 isim için temaslar sıklaştı.

Kanarya’nın bu doğrultuda listesine yeni bir isim eklediği ortaya çıktı. Ukrayna devi Shakhtar’ın Brezilyalı orta sahası Marcos Antonio’nun Fenerbahçe’nin radarına girdiği bildirildi.

Fanatik'in haberine göre; 21 yaşındaki 1.66’lık futbolcu için nabız yoklayan yönetimin, 2 yıl önce Portekiz ekiplerinden Estoril’den 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen yetenekli futbolcuyu aynı bedellere satın almayı ya da kiralamayı deneyeceği belirtildi. Genç oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde aynı bölgede görev yapan Luiz Gustavo’nun, satılması bekleniyor.

Özellikle Fransa’dan talipleri bulunan deneyimli oyuncu için Fenerbahçe, 4 milyon Euro talep ediyor.