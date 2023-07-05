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Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den rekor transfer! Barcelona derken Real Madrid...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerden rekor transfer Barcelona derken Real Madrid...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 18:38

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, birçok dev kulübü peşine takarken seçimini yaptı. Sarı lacivertli kulübün en az 1 yıl daha takımda kalması için seferber olduğu genç yıldız, seçimini Avrupa'dan yana kullanırken Fenerbahçe'ye rekor bir bonservis ücreti kazandıracak.

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Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni alan Arda Güler, Avrupa'da transferin en gözde ismi oldu.

Sarı lacivertli takımla hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla göz dolduran Arda Güler, Milli Takım'daki golüyle ise adeta zirveye çıktı.

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FENERBAHÇE KALMASINI İSTEDİ

Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullanırken kariyerini hangi takımda sürdüreceği ve ne şartlarda gideceği merak konusu oldu.

Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerden rekor transfer Barcelona derken Real Madrid...

ALİ KOÇ'TAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydeden Başkan Ali Koç, "Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." sözleriyle oyuncunun ayrılacağını duyurdu.

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DEVLERİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Avrupa'nın dev kulüpleri Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Sevilla, Arda Güler ile net temaslar kurarken en ciddi teklifler LaLiga devleri Real Madrid ve Barcelona'dan geldi.

Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerden rekor transfer Barcelona derken Real Madrid...

DECO İSTANBUL'A GELİP TEKLİFİ İLETTİ

Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona, Arda Güler için şartları zorlarken Sportif Direktörü Deco'yu İstanbul'a yollayarak resmi teklifini yaptı.

Katalan kulübünün, "Bizimle sözleşme yap, bir sezon Fenerbahçe’de kaldıktan sonra gel" teklifi, Fenerbahçe tarafından olumlu karşılanırken ezeli rakip Real Madrid'in devreye girmesiyle işler bir kez daha değişti.

MODRIC VE KROOS İKNA ETTİ

Barcelona'dan daha iyi bir teklifle Fenerbahçe ve Arda Güler'in kapısını çalan Real Madrid, genç yıldız adayını Toni Kroos ve Luka Modric'le ikna ettiği iddia edildi.

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Luka Modric'in Arda Güler'le yaptığı telefon görüşmesinde "Gelecek sezon yokum, formamı sana devretmek istiyorum" dediği belirtilirken genç yıldız ikna olduğu Real Madrid'i seçtiği öne sürüldü.

ARDA'NIN 'REKOR' İSTEĞİ

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmasına karşın Arda Güler, "Türkiye’den en yüksek rakama transfer olan oyuncu ben olmak istiyorum" diyerek Fenerbahçe’ye daha fazla ödeme yapılmasını istedi.

MADRID KABUL ETTİ

Arda Güler'in isteğini kabul eden Real Madrid ise 20 milyon Euro garanti para ve 10 milyon Euro bonuslar olmak üzere Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

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Genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 ödemeyi kabul eden Real Madrid, Arda Güler transferini açıklamaya hazırlanırken genç yıldız kazandırdığı bonservis bedeliyle rekor kıracak.

Arda Güler, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle, Süper Lig tarihinde en yüksek bedelle satılan oyuncu unvanının sahibi olacak.

MEVCUT SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

1- CENK TOSUN / 22 milyon € / Beşiktaş >>> Everton

2- ELVIR BALJIC / 21 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

3- VEDAT MURIQI / 20 milyon € / Fenerbahçe >>> Lazio

4- MIN-JAE KIM / 18.05 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

5- YUSUF YAZICI / 17.50 milyon € / Trabzonspor >>> LOSC Lille

6-ELJIF ELMAS / 16.25 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

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7- BADOU NDIAYE / 16 milyon € / Galatasaray >>> Stoke City

8- MOUSSA SOW / 16 milyon € / Fenerbahçe >>> Al-Ahli

9- BRUMA / 15 milyon € / Galatasaray >>> RB Leipzig

10- CENGİZ ÜNDER / 14.25 milyon € / Başakşehir >>> Roma

 

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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