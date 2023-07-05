Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın imza töreninde Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması: "Fenerbahçe'de kalmak istemiyor"

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, başkan Ali Koç'un da katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Düzenlenen imza töreninde İsmail Kartal ve Ali Koç açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, Arda Güler'in transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte yapılan açıklamalar;

ALİ KOÇ: TOTEM DE DİYEBİLİRSİNİZ

İmza törenimizi Samandıra'da yapmak istedik. Totem de diyebilirsiniz. Hocamımızın neredeyse tüm vaktinizi geçirdiği yerde yapmak istedik.

Hocamız, kutsal ziyaretinden sonra Türkiye'ye ayak bastığından beri bir dakikasını boş geçirmiyor. Futbolculuk olarak 10 yıl hizmet etmiş, 103 gollü kadroda yer alan, 8.5 yıl teknik görevlerde yer alan, 52 maçta 2.21 puan ortalamasıyla müthiş bir performans sergileyen, 2014-2015'teki hain saldırıda takımımızı ayakta tutabilen, camiamızın son derece kıymetli bir evladı olan İsmail Kartal hocamızla yeni bir serüvene başlamak için huzurlarınızdayız.

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MUTLULUK DUYUYORUZ

Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz

HOCAMIZA DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİK

Hocamız zor şartlarda hiçbir beklentisi olmadan, pazarlık yapmadan kendisini göreve çağırdığımız zaman, elini taşın altına koydu. Birkaç hafta takım oturana kadar sıkıntılı sonuçlar aldık. Sistemi oturttuktan sonra da olağanüstü bir performansla takımı ikinci yaptı. Birkaç hafta daha olsa belki de şampiyon olacaktır. Ancak hocamıza göreve çağırdığımız zaman 'Dünya çapında bir teknik direktör ile görüşüyoruz hocam, sen de bunu bilesin' dedik. Jorge Jesus'u getirdik ve 1 senelik mukavele yaptık. Sezon sonu karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hocamızın Fenerbahçe DNA'sına yakışır bir futbol anlayışı ile takımımızı yöneteceğinden şüphemiz yok. Geçmişte de gördüğümüz gibi...

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ryan Kent transferi daha önce tamamlanmıştı. Hocamıza bir liste sunduk. Onun kafasındaki şablona da çok uydu. Umarım yakın zamanda başlatacağız. Biz acele ediyoruz ama Avrupa'da transferlerin ilk günleri. Kimse acele etmiyor. Herkes şu an tok satıcı. Fırsatları test ediyoruz. Kuvvetli 2-3 ismi kadromuza katmak istiyoruz. Hocamıza vereceğimiz en büyük destek, transferdeki beklentisine karşılık verebilmek.

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SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ

Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız.

İSMAİL KARTAL: DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM

Geçen sene ayrılık sürecinden sonra bir veda töreni yapıldı. Ülkemizin dört yanından güzel geri bildirimler aldık. Son 1 yılda yaşadıklarını anlatamam. Çok duygusal anlar yaşadım. Gittiğim yerlerdek gördüğüm sevgiyi anlatamam. Başkanımız 'Yeniden İsmail Kartal yollarımız kesişebilir' demişti. Şu an yeniden beraberiz. Son 1 yılda Avrupa'daki takımları yakından takip ettik. Türkiye'deki tüm maçları yakından takip ettik. İki haftada bir arkadaşlarımızla lig ortalamalarını değerlendirdik. Çünkü işimiz bu. Trendi takip etmemiz gerekiyor.

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FENERBAHÇE TARAFTARINA ÇAĞRI

Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar, bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin.

TRANSFERLER HEMEN OLMUYOR

Transfer çalışmalarını merak ediyorsunuz. Taraftarın mutlu olacağı, takıma katkı yapacağına inandığımız çok önemli transfer hamlelerimiz var. Bu transferler hemen olmuyor. Birçok sorunla uğraşıyoruz. Bir de Araplar girdi olaya. Ama kimse merak etmesin. Kimsenin endişesi olmasın. Rusya'daki hazırlık turnuvasının ardından aramızdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncular var. Şu an takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar götürüp şampiyon olmak istiyoruz.

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SAVUNMA, ORTA SAHA VE HÜCUM TAKVİYESİ

Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız. Yönetim, bana müthiş bir destek veriyor. Takıma faydası olacak oyuncular için yoğunlaşıyoruz. Sadece bir oyuncu değil, B ve C planlarını da yapıyoruz.

YABANCI KALECİ TRANSFERİ OLACAK MI?

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

İSMAİL KARTAL: ARDA GÜLER İÇİN HAYIRLISI NE İSE O OLSUN

Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler, futbol dünyasında önemli bir figür. Yurt dışında birkaç kulübün istediği bir gerçek. Arda Güler ve kulüp için hayırlısı ne ise o olsun.



ALİ KOÇ'A ZAHA SORUSU

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Son derece başarısız derbi ve iç saha performansımız var. İçeride düşme hattındaki takımlara puan kaybetmemiz, büyük maçlarda gol atamamamız. Nereden bakarsanız garip bir sezon. Bizim şansımız mıdır, kısmetimiz midir bilemiyorum. Üçlü sistem çalışmıyor diye Vitor hocamızla yollarımızı ayırmıştık. Süper Lig'de bu sistemin başarılı olmadığını gördük. Hoca seçimimizi de bu yönde yaptık.

CRESPO AÇIKLAMASI

Crespo, geçen sezon performans olarak biraz düşüktü. Sürekli oynamadığı için diyebiliriz. Crespo, bizim için çok değerli. Bir senesi kalan oyuncularla ya kontrat uzatılır ya da satılır. İki alternatifi de değerlendiriyoruz.

"TRANSFERDE BÜTÜN CEPHANEYİ KULLANMAK İSTİYORUZ"

Basında geçen isimler hakkında konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum. Transfer konusunda bütün cephaneyi kullanmak istiyoruz. Sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız şekilde kaliteyi artıracak oyunculara odaklanmış vaziyetteyiz.

İsmail Kartal: DZEKO VE BASTHUAYI ÇİFT FORVET OYNAYABİLİR

4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemleriyle oynayacağız. Zaman zaman tek, bazen de çift forvetle oynayabiliriz. Hücum eden, agresif oynamaya çalışan, golü kovalayan, kazanmaya yönelik bir sistemimiz olacak.

MIHA ZAJC SÖZLERİ

Müthiş çalışkan, profesyonel, işine saygılı bir insan. Kendisiyle görüştüm. Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler var. Bunu söyledi. Benim gelmemle beraber Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığını söyledi. Kendisine zaman verdik. Şu an düşünme aşamasında. İnşallah bir an önce o da aramıza katılacak. Ayrılırsa muhakkak yerini dolduracağız.

Ali Koç'TAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor.