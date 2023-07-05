Son Dakika: Wilfried Zaha transferinde Fenerbahçe'ye müjde! Dev rakip saf dışı kaldı...

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayan Sarı-Lacivertliler, listesindeki yeni yıldızları bir an önde kadroya katabilmek istiyor.

Fenerbahçe taraftarları, günlerdir Zaha’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen yıldız futbolcuya İtalya’dan Lazio talip olmuş, Suudi Arabistan’dan da çok cazip bir teklif gelmişti.

LAZIO YARIŞ DIŞI KALDI

Fanatik'in haberine göre; Lazio, masaya çok düşük bir rakamla oturması nedeniyle yarışın dışında kalmış gibi görünüyor. Zaha, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği için Suudilerden gelen teklifleri de geri çevirdi.

30 yaşındaki hücum oyuncusunun hedefi, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren bir takımda forma giymek. Ancak şu ana kadar Lazio dışında Devler Ligi’nde yarışacak bir kulüpten teklif alamadı.

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ATLETICO DEVREDE AMA...

Atletico Madrid, Wilfried Zaha’nın şartlarını araştırmak için abisi ve menajeri olan Herve Zaha ile temas kurdu. Ancak İspanyol ekibi, ekonomik sıkıntıda olduğu için birçok yıldızını satış listesine koymuş durumda.

Bu nedenle maaş anlamında Fildişili yıldızın beklentisine karşılık vermesi kolay görünmüyor. Şu anda 30 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmeye en yakın takımlar Fenerbahçe ve West Ham.

Zaha, abisiyle birlikte tüm detayları düşündükten sonra kararını bildirecek.