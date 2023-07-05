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Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Arda Güler, İspanya manşetlerinde! 'Real Madrid, Barcelona'ya gitmesin diye çıldırdı'

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid
Fenerbahçeden ayrılmaya hazırlanan Arda Güler, İspanya manşetlerinde Real Madrid, Barcelonaya gitmesin diye çıldırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:56

Fenerbahçe'deki geleceği henüz resmi olarak açıklanmayan Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı.

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Fenerbahçe’de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler’in şimdilerde ise transferi merak konusu. İspanyol kulüplerin yakın ilgisinde olan genç yıldız için Barcelona’nın ardından Real Madrid de devreye girdi.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı. Transferi merak konusu olan Arda Güler için dev kulüpler yarışa girdi.

Real Madrid’in serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro’dan daha fazla bir ücret ödeyeceğini iddia eden İspanya’nın önde gelen spor gazeteleri, Fenerbahçe’nin bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.

GECE YARISI DUYURULDU

Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebinin ise Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modrid ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi.

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İşte İspanya'da öne çıkan başlıklar;

MARCA: 'BARCELONA'NIN ELİNDEN ALDI'

Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor.

Fenerbahçeden ayrılmaya hazırlanan Arda Güler, İspanya manşetlerinde Real Madrid, Barcelonaya gitmesin diye çıldırdı

SPORT: 'BARCELONA'YA GİTMESİN DİYE ÇILDIRDI'

Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor.

Fenerbahçeden ayrılmaya hazırlanan Arda Güler, İspanya manşetlerinde Real Madrid, Barcelonaya gitmesin diye çıldırdı

AS: 'BARCELONA, SEVILLA VE MILAN'I REDDETTİ'

Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor.

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Fenerbahçeden ayrılmaya hazırlanan Arda Güler, İspanya manşetlerinde Real Madrid, Barcelonaya gitmesin diye çıldırdı

MUNDO DEPORTIVO: 'MADRID'E YAKIN'

Arda Güler için 'Beyaz' hücum; artık Real Madrid'e yakın.

Fenerbahçeden ayrılmaya hazırlanan Arda Güler, İspanya manşetlerinde Real Madrid, Barcelonaya gitmesin diye çıldırdı

CADENA SER: 'A TAKIMDA YERİ YOK'

Arda Güler, Real Madrid? A takımda yeri yok. Etkileyici bir sol ayağı var ama bana söyleyin, Real Madrid'de hangi pozisyonda kimin yerine oynayacak? İspanya'nın yeni gerçekliğinin fotoğrafıdır Arda Güler. Premier Lig'de 70 milyon euro'luk transferler manşetlere taşınırken, Real Madrid ve Barcelona yaşına göre çok iyi ama kısa vadede kadro kalitesini artıramayacak bir oyuncu için savaşıyor.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid

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