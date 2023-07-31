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Son dakika: Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde pürüz çıktı! Kaleye 3 aday var...

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer
Son dakika: Fenerbahçenin Cengiz Ünder transferinde pürüz çıktı Kaleye 3 aday var...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

Fenerbahçe önümüzdeki hafta transferde son hamlelerini yapacak. Transferde hız kesmeyen ve bu hafta 3 mevkiye daha oyuncu almaya çalışan sarı lacivertliler D.Zagreb’li Livakovic’in yanı sıra PSG’li Navas ve son olarak ManU formasını giyen De Gea’yi de listeye dahil etti.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar Edin Dzeko, Szymanski, Ryan Kent, Becao, Tadic, Umut Nayir ve Djiku gibi yıldızları kadrosuna katarken, bu hafta içinde 2023-24 sezoun kadrosunun netleştirileceği öğrenildi. Kadroya bir kaleci, bir 6 numara ve bir de kanat oyuncusu takviye etmeyi planlayan sarı lacivertlileri yoğun bir hafta beklerken, kaleci arayışlarında Dinamo Zagrebli Dominic Livakovic’in yanı sıra iki isim daha listede yer alıyor. Hırvat kaleci konusunda net bir karar vermeyen yönetimin şu anda boşta olan ve geçen sezon Manchester United’da oynayan David De Gea ile PSG’li Keylor Navas’ı da gündemine aldığı öğrenildi.

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SÜRPRiZ BiR KALECi DE OLABiLiR

Fenerbahçe yönetiminin ayrıca ismi sır gibi saklanan sürpriz bir isim üzerinde de çalıştığı bilgisi edinildi. Kanarya’da transferine bitti gözü ile bakılan Cengiz Ünder konusunda ise kulübünden kaynaklanan bir problem çıktığı ifade edildi. Aslında yönetim Cengiz ile 2.7 milyon Euro’ya el sıkışırken, kulübü Marsilya ile de sıkı pazarlıkların ardından 10 milyon Euro’da anlaşma sağlanmıştı. Ne var ki Fransız yöneticiler bu paranın büyük bölümünü peşin istiyor. Fenerbahçe ise bonservis bedelini taksitler halinde ödemeyi planlıyor. Fenerbahçe, Marsilya’yı taksitle ödemeye ikna ederse Cengiz transferi kısa sürede bitirilecek.

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer

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