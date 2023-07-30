Son Dakika: Arda Güler'in sakatlığında korkutan ihtimal! Ameliyat olacak mı? İşte karar...

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Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.

Real Madrid, 27 Temmuz'daki Manchester United maçını da 2-0 kazanmıştı. Arda Güler, bu iki maçta da yedek kulübesinde yer almış ancak sakatlığı sebebiyle süre almamıştı.

ANCELOTTI OYNAYAMAYACAĞINI AÇIKLADI

Arda Güler için gözler bu gece oynanacak El Clasico'ya çevrilmişken Carlo Ancelotti genç yıldızımız için yine kötü Haber verdi.

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Real Madrid - Barcelona maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam; "Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak tek oyuncum. Bireysel olarak verdiğimiz programı uygulayarak yoğun antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Juventus maçına hazır olması için çabalıyoruz." dedi.

MADRİD KÖTÜ HABERİ VERDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Real Madrid, milli futbolcunun sağ dizinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

KAMPTAN AYRILDI

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gittiğini açıkladı.

Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

ARDA GÜLER'DEN İLK AÇIKLAMA

Sakatlığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Arda Güler, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

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KORKUTAN İHTİMAL

Kaslarında meydana gelen aşırı yüklemeden dolayı sakatlandığı belirtilen Arda Güler'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin kulüp tarafından net bir tarih verilmedi. İspanyol basını, kulübün kasıtlı olarak bir tarih vermediğini ve tedavi sürecini yakından takip edeceğini yazdı.

Ameliyat edilmemesine karar verilen Arda Güler'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. İspanyol gazetesi Marca, genç yıldızın bıçak altına yatması durumunda sahalara dönüş tarihinin daha da uzayabileceğini söylerken kesin bir süre vermedi.

Bazı İspanyol kaynaklar ise Arda Güler'in operasyon geçirmesi halinde 6 aya yakın bir tedavi süreci geçireceğini iddia etti.

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AMELİYAT SON SEÇENEK

Öte yandan The Athletic'in haberinde; Arda Güler'in sakatlığında ameliyatı son seçenek olan düşünen Real Madrid sağlık ekibi, RPR tedavisiyle başlayacak. Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olan RPR ile genç futbolcunun ameliyatsız iyileşmesi beklenecek. Bu tedaviye yanıt alınamaması durumunda son tercih olan ameliyat gerçekleştirilecek. Arda Güler'in bıçak altına yatması halinde sahalara dönüş süreci uzayacak.