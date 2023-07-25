Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde Cengiz Ünder hamlesi! İlk teklif yapıldı, 8+3 kuralı ve Dominik Livakovic detayı...

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme yeni bir isim geldi.

8 OYUNCU KADROYA KATILDI

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, şu ana kadar 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Szymanski, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alxander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Umut Nayir'ı transfer eden sarı-lacivertlilerden yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

8+3'Ü KİM TAMAMLAYACAK?

Savunma ve hücum hattına yapılan önemli transferlerin ardından sarı-lacivertlilerin akıllarında sahaya çıkacak 3 yerli oyuncunun nasıl bulunacağı oluştu.

'LIVAKOVIC BEKLEMEDE' İDDİASI

Daha önce Livakovic ile prensip anlaşmasına vardığı yönünde haberler gündeme düşerken transferin halen sonuçlanmamasının sebebinin 'yerli sorunu' olduğu iddiaları çıktı.

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Sarı-lacivertlilerin, Mert Müldür ya da başka bir Türk oyuncu transferini gerçekleştirmesinin ardından Livakovic ile de sözleşme imzalanacağı ileri sürüldü.

BEKLENEN HAMLE: CENGİZ ÜNDER

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetiminin, Türk oyuncu transferindeki ilk hedefi ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.

İLK TEKLİF YAPILDI

A Spor'un haberinde ise sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 8+2 milyon euro bonservis ücreti önerdiği belirtildi. Ligue 1 ekibinin şu an için daha yüksek bir beklentisi olduğu kaydedildi.

Sağ kanat ve 10 numara bölgelerinde forma giyebilen milli oyuncu, 2017-2020 yılları arasında Roma'da forma giydi. 2020-2021 sezonunu Leicester'da kiralık olarak geçiren Cengiz, geçtiğimiz sezonun başında 8.4 milyon euroya Marsilya'ya transfer oldu. Ligue 1 ekibinde 46 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

DZEKO İLE YENİDEN...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko ile Cengiz Ünder, Roma'da birlikte 3 sezon geçirdi.

Bu süreçte Dzeko, 57 gol attı ve 31 asist yaptı. Cengiz Ünder ise 17 gol, 12 asistlik katkı verdi.

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'CENGO'YA BAYILIYORUM' DEMİŞTİ

Edin Dzeko, Roma'da CENGİZ ÜNDER ile birlikte oynadığı dönemde milli oyuncuya övgüler yağdırırken şu ifadeleri kullanmıştı:

Cengo'ya bayılıyorum. Harika bir oyuncu. Çok genç şu an. Bence İtalya Ligi onun gelişmesine çok yardımcı olacak. Kaliteli bir futbolcu ve İtalyan futbolunu öğreniyor, dil öğreniyor. Sahip olduğu yeteneği ilerleyen zamanlarda göstermeye devam edecektir. Cengiz'i tanımıyordum yalnızca İstanbul'da Visca ile aynı takımda olduğunu biliyordum. Kaliteli bir oyuncu olduğunu duymuştum. Bunu geldiği ilk günlerde gördük zaten. 20 yaşında İtalya gibi zor bir ligde gelmek çok zordur. Mesela ben büyük sorunlar yaşadmıştım fakat o karakter olarak bunun üstesinden gelmeyi bildi. Önemli meziyetleri bulunan bir genç. Umarım Roma'da uzun süre forma giyer.