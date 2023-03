Son dakika: Fenerbahçe'den tarihi karar! Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 kişiye ömür boyu ceza

Haberin Devamı

Fenerbahçe - Sevilla maçının 54-59. dakikaları arasında temsilcimiz 1-0 öndeyken ve rakibe baskı kurmuşken Sevilla kalecisine doğru atılan yabancı cisimler sebebiyle oyun durmuştu. Baskı sıcaklığını kaybeden Fenerbahçe kalan dakikalarda maçı uzatmaya götürecek golü bulamamış ve Avrupa'ya veda etmişti.

UĞUR MELEKE: 5.5 DAKİKALIK İHANET



Hürriyet yazarı Uğur Meleke, sahaya yabancı madde yağan anları maç yazısında şöyle değerlendirmişti:

54'üncü dakikada son derece mânâsız bir şekilde kale arkasından yabancı madde yağdı sahaya. O anlarda iyi bir hava yakalayan oyuncuların ritmini o Spor teröristleri düşürdü. Dmitrovic yerde kaldı. Hakem anons yaptırdı. Altay uyarı yapmak için 100 metreden geldi oralara. Beş buçuk dakikalık bir ihanet yaşandı adeta orada. Ve muhtemelen Fenerbahçe’nin galip gelmesini istediklerini iddia eden o spor teröristleri, maçın ritmini söndürdüler o yabancı maddelerle.

JORGE JESUS: RİTMİMİZ BOZULDU

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da Sevilla maçı sonrası sahaya yabancı madde atılmasının oyunu etkilediğini şu sözlerle anlatmıştı:

Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimiz bozuldu. Bu bir gerçek. Sevilla da bunu istiyordu. Zaten Sevilla maç içinde anti oyun dediğimiz oyunu uyguladı. Ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-Futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI: 7 KİŞİYE ÖMÜR BOYU STADA GİRİŞ YASAĞI

Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı cisimler atan 7 kişinin süresiz olarak stada girişinin yasaklandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.



Öncelikle;

Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta,

Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.



Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.



Ayrıca Fenerbahçe’ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.



Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz.

