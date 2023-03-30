UEFA'dan Sivasspor'a seyircisiz oynama cezası! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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UEFA, Konferans Ligi'nde Sivasspor-Fiorentina maçında yaşananlar sebebiyle verdiği cezayı açıkladı.

Sivasspor, bir sonraki Avrupa maçını seyircisiz oynayacak.

NE OLMUŞTU?

Sivas'ta oynanan maçın son dakikalarına doğru Sivasspor’un iki taraftarı sahaya girmişti. Bir taraftar, Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Bianco'nun burnundan akan yoğun kan nedeniyle sağlık ekipleri müdahale etmişti.

ÇALIMBAY ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza ÇALIMBAY maçtan sonraki basın toplantısında "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay daha gerçekleşmez" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A DA CEZA VAR

UEFA, ayrıca Fenerbahçe'ye 44 bin euro ve bir sonraki UEFA müsabakasında en az 5 bin koltuk kapatma cezası verdi. Trabzonspor ise 20 bin euro para cezası aldı.

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