Fenerbahçe'de Attila Szalai'den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri

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Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bana göre iyi bir yoldayız şu anda. Geçmişte zor diyebileceğimiz maçlar vardı. Önemli 3 puanlar elde ettik. Milli ara öncesi Alanyaspor'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Değerli bir 3 puandı. Derbiye odaklandık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umuyorum ki 3 puanla hazırlanacağız. Bana göre sistem, futbolda her şey anlamına gelmez. Hocamız karar veriyor; 4'lü mü, 3'lü mü diye. Bunlar temel olarak sistemler. Bu sistemler maç içinde değişiklik gösterebilir. Ofansif ve defansif olarak farklı varyasyonları maç içinde deneyebilirsiniz.

"DERBİ ŞANSSIZLIĞIMIZ UMARIM DEĞİŞECEK"

Bu sezon derbi maçlarında pek başarılı sonuçlar elde edemedik. Umuyorum ki pazar günü bu değişecek. Şuna da değinmek istiyorum, Avrupa'da oynadığımız maçlarda 3'lü sistem ile çok başarılı sonuçlar aldık. Sistem önemli ama futbolda her şey demek değildir.

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"BEŞİKTAŞ KALİTELİ HÜCUMCULARA SAHİP"

Beşiktaş'ın çok güçlü yanlarını biliyoruz. Hücumda kaliteli oyunculara sahipler. Sadece Beşiktaş'ın özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da kaliteli oyuncular mevcut. Neler yaptığımızı açıklamayacağım ama rakibi iyi bir şekilde analiz ettik. Hazırlıklarımızı maça kadar tamamlamış olacağız.

"GALATASARAY'IN MAÇLARIYLA İLGİLENMİYORUZ, HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray'ın maçlarıyla ilgilenmiyoruz. En önemlisi kendi oynayacağımız maçlar. Hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki kendimizi adayarak istediğimiz sonuca erişeceğiz.

"HİÇ SAKATLIK YAŞAMADIM" DERKEN MASAYA VURDU

Attila Szalai, konuşmasının bir bölümünde 'Hiç sakatlık yaşamadım' derken elini masaya vurup kafasına götürdü. Macar futbolcu bunun üzerine; "Macaristan'da bunu sık sık yaparız. Babam da yapar ben de yaparım. Sanırım global bir şey." dedi.