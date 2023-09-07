Son Dakika: Fenerbahçe'den şaşırtan 6 numara operasyonu! Josip Misic gerçekleri... Matias Vecino'yu hatırlattı...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 6 numara pozisyonu için gündeme gelen son isim Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Josip Misic oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Josip Misic ile yakından ilgileniyor ancak henüz Hırvat temsilcisine resmi teklif yapılmadı.

İKİLİ İLİŞKİLER KULLANILACAK

İlerleyen günlerde Hırvat orta saha için resmi temasların başlayabileceği aktarılırken, Dominik Livakovic'i de Dinamo Zagreb'den transfer eden Fenerbahçe'nin bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planladığı belirtildi.

Hırvat ekibiyle toplamda 132 maça çıkan Josip Misic, 6 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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HIRVAT BASINI DETAYLARI DUYURDU

Fenerbahçe'nin Josip Misic ile ilgilendiğinin ortaya çıkmasının ardından Hırvat basınından sıcak haber geldi. Hırvat gazeteci Ižak Ante Sučić, Dinamo Zagreb'in Josip Misic'i satmayı düşünmediğini öne sürdü.

"JOSIP MICIC SATILIK DEĞİL"

Ižak Ante Sučić imzalı haberde, "Fenerbahçe, Josip Misic'i istiyor ancak Dinamo Zagreb onu vermeye niyetli değil. Türk temsilcisi Dinamo Zagreb'i ve dolayısıyla oyuncularını seviyor. Dominik Livakovic sonrası bir büyük ismi daha transfer etmek istiyorlar. Türk basını, Fenerbahçe'nin resmi teklif yapmadığını yazdı ancak daha fazlasını bilmiyorlar. Tüm bildikleri bu kadar. Josip Misic satılık değil. Resmi teklif gelse bile Dinamo Zagreb kabul etmeyecek. Bu yaz zaten birçok teklif geldi ve hepsini reddettiler. Her zaman olduğu gibi transferin son gününü beklemek lazım ancak şu an görünen o ki, Josip Misic, Türk devine imza atmayacak" ifadeleri kullanıldı.

MARIO BRANCO DETAYI

Söz konusu haberde ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Hajduk Split'te görev yaptığı dönemin altı çizilirken; PAOK'ta Josip Misic ile birlikte çalıştıkları yıllar hatırlatılarak transferde bu ikili ilişkinin büyük rol oynayabileceği kaydedildi.

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TARAFTAR ŞAŞIRDI VE TEPKİ GÖSTERDİ

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala yüksek profilli bir 6 numara transferi bekleyen Fenerbahçe taraftarı, Josip Misic iddiaları sonrasında sosyal medyada söz konusu muhtemel transfere tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN VENICO SÜRECİNİ HATIRLATTI

Josip Micic iddiaları sonrasında sosyal medyada sarı lacivertli cephede oluşan hava, Galatasaray'ın Matias Vecino ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra gelen eleştirileri hatırlattı.

Galatasaray, orta saha bölgesi için Matias Vecino ile anlaşmaya varırken sosya medyada ciddi bir hareketlilik yaşanmıştı. Taraftarın olumsuz yorumları gündem olurken Uruguaylı oyuncunun, İstanbul'a yapacağı uçuşu iptal edildi. Sürecin devamında Ndombele ile sözleşme imzalanmıştı.

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Josip Micic transferinin akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

CRESPO İLE 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek olan isimler arasında yer alan Crespo ile sözleşme uzatma kararı alındı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.